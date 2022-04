Sendte stikk til Storhamar etter storseier i den første NM-finalen

(Stavanger Oilers – Storhamar 6–0) Med to scoringer i hver periode tok Stavanger Oilers første stikk i NM-finalen mot et redusert Storhamar-mannskap.

SCORING NUMMER FEM: Tommy Kristiansen jubler etter å ha satt inn 5–0.

DNB Arena i Stavanger var godt fylt opp til den første NM-finalen i ishockey siden 2019, og det ble nok av grunner til å juble for hjemmefansen.

Stavanger Oilers scoret to mål i hver av de tre periodene, og vant til slutt hele 6–0.

Dermed ble det en perfekt start for seriemesterne, som jakter sin første sluttspillstriumf siden 2017.

– Jeg synes vi hadde en perfekt vrikke-match i dag. Vi vrikket mye på rumpene og da ble det fart på oss, sier Stavanger Oilers-profil Tommy Kristiansen til TV 2 som et stikk til at Storhamar-kaptein Patrick Thoresens utalte at Stavanger Oilers er «gode på å stå i midtsonen og vrikke på ræva» i et intervju med TV 2 før finalen.

– Men det er sluttspill, så det har ikke noe å si om man vinner 1–0 eller 6–0, fortsetter Kristiansen.

– Vi får suge på karamellen i kveld, og så får vi vrikke på rumpene i Hamar på onsdag også. Vi skal nullstille og reise til Hamar og vinne der og. Det er ingenting som er bedre enn når det blir helt stille i fjøset.

Norgesmesteren kåres gjennom en best av syv-serie.

I mandagens kamp kom den første scoringen kom etter drøye seks minutter. Dan Kissel fyrte av, og på returen satte kanadieren Jarrett Burton pucken i mål.

Snaue ti minutter senere satt den igjen, og nok en gang var Kissel involvert. I overtall spilte han inn til Ludvig Hoff foran mål som satte inn 2–0.

TØFF START: Storhamar-kaptein Patrick Thoresen hang med hodet underveis i kampen mot Stavanger Oilers.

I den andre perioden tok det lang tid før den første scoringen kom, men så kom det to raske fra hjemmelaget.

Først ble Greg Mauldin servert av Storhamar-spiller Sondre Bjerke til 3–0, før Rob Bordson satte inn 4–0 i overtall et drøyt minutt senere.

I den tredje perioden økte Tommy Kristiansen til 5–0, før Kissel fant Steven Whitney foran mål: 6–0.

Da gjensto det fremdeles nesten en halv periode, men flere scoringer ble det ikke. Da endte det med seksmålsseier til hjemmelaget over et redusert Storhamar-mannskap.

– Det ble ampert i tredje periode. Storhamar ville bare ut og takle og spille stygt. Det fungerte dårlig det også, sier Kristiansen.

Gjestene fra Hamar måtte nemlig nøye seg uten Andreas Øksnes, Sander Vold Engebråten, Martin Rønnild, Jacob Lundell Noer, Jonas Djupvik Løvlie og Mikael Zettergren grunnet sykdom.

– En maktdemonstrasjon, men vi skal ikke glemme forutsetningene, kommenterte TV 2s Espen Ween i det sluttsignalet lød.