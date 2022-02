Røisland slo tilbake – sikret sølv i Big Air

BEIJING/OSLO (VG) Etter å ha mislyktes i slopestyle, leverte Mons Røisland varene i Big Air og tok sølvmedaljen. Marcus Kleveland endte utenfor pallen.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Med et sisterun som ga 82,50 poeng slapp Røisland jubelen løs. For selv om han ikke kunne gjøre noe med kinesiske Su Yiming som ledet etter to runs og til slutt tok gullet, ble det medalje på nordmannen.

Også Marcus Kleveland var med i Big Air-finalen, men fikk det ikke til å stemme, og endte til slutt på en åttendeplass.

Grunnlaget for sølvmedaljen la Røisland etter et triks som fikk denne responsen:

– Vi har scoret i Shougang, vi har scoret i Shougang, utbrøt Discoverys kommentator Joachim Eltvik da Røisland landet sitt første hopp.

Det var en trippel 1800 og dommerne ga 89,25 poeng. I det andre hoppet var dommerne strengere og ga 75,75 poeng, men Røisland tok en foreløpig ledelse med en sammenlagtscore på 165 poeng.

Bra kjørte og Su Yiming, som overtok ledelsen fra Røiseland da alle hadde kjørt sine to omganger. Kleveland på sin side, lå på en fjerdeplass før det siste forsøket.

Dermed måtte Røiseland ha 93,25 poeng i sitt siste run for å overta ledelsen, og Kleveland måtte ha 94,75 poeng. Det gikk ikke for de to norske deltagerne, men som i OL for fire år siden, kan de norske snowboard-herrene reise hjem med en sølvmedalje.

Den gang da var det Ståle Sandbech som tok sølv i slopestyle.

Saken oppdateres!