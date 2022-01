Nakamura om Carlsen-rivalen: – Jeg håper at de slutter å kreve crazy summer

Den prestisjefylte Wijk aan Zee-turneringen går uten drømmemøtet mellom Magnus Carlsen (31) og Alireza Firouzja (18) etter at verdenstoeren sa nei til arrangørene. Hikaru Nakamura (34) er kritisk til Team Firouzja.

MØTTES I FJOR: Magnus Carlsen mot Alireza Firouzjas i fjorårets Wijk aan Zee-turnering. I år blir det ikke noe møte mellom dem.

– Det virker som om de tror det er grenseløst med penger i sjakkverdenen, sier amerikaneren på sin youtube-kanal.

Det var chess24.com som nylig avslørte at Firouzja hadde priset seg ut av startfeltet. Turneringslederen i Nederland, Jeroen van den Berg, bekreftet overfor nettsiden – som er eid av Play Magnus-konsernet – «de ba om mye mer penger enn jeg tilbød».

– Turneringen hadde mye mer penger tidligere enn den har nå. Stålindustrien er ikke hva den en gang var, sier Hikaru Nakamura, med henvisning til at det er stålgiganten Tata som er sponsor for Wijk aan Zee-turneringen.

– Så vidt jeg husker, fikk jeg 12.500 dollar i startpenger sist jeg spilte der.

TØFFE TAK: Magnus Carlsen i duell med hjemmehåpet Anish Giri i fjorårets Wijk aan Zee.

Arrangørene har blitt kritisert for at de har gått ut med uttalelsen om Firouzja. Nakamura er ikke enig:

– Jeg mener det er riktig at de gikk ut med det. For alle lurer på hvorfor Firouzja ikke spiler. Det er ikke noe problem at de går ut med det – så lenge de ikke oppgir summer, mener Hikaru Nakamura.

– Jeg håper at de slutter å kreve crazy summer. I så fall mister Alireza muligheten til å spille de store turneringene. Man må skjønne økonomien i sjakk. Det skyldes kanskje mangel på erfaring, sier amerikaneren, som mener andre spillere må se det som en ære å få møte Magnus Carlsen.

Team Firouzja har ikke kommentert hverken artikkelen på chess24.com eller uttalelsene fra Nakamura.

Wijk aan Zee-turneringen har både startpenger og premiepenger – men størrelsen på begge er hemmelig.

Henrik Carlsen ønsker ikke å kommentere situasjonen rundt Firouzja spesielt, men sier på generelt grunnlag at «Magnus er glad for å møte best mulig motstand».

Nordmannen er «kongen av Wijk aan Zee» med hele syv seirer, to flere Viswanathan Anand. Carlsen var første gang med i Wijk aan Zee i 2004, 13 år gammel. Det var på mange måter hans gjennombrudd da han vant C-klassen der. Siden har han tilbrakt nesten hver eneste januar i den forblåste feriebyen ved havet. Nå er han tilbake igjen i 2022.

– Strengt tatt må Magnus svare på hvorfor han stadig kommer tilbake til Wijk aan Zee, men jeg tror det er flere faktorer der fellesnevneren er trivsel og gode forhold, sier Henrik Carlsen.

Fakta Deltagere Wijk aan Zee 2022: (i parentes rangering i verden) Magnus Carlsen (1) Fabiano Caruana (4) Anish Giri (7) Shakhriyar Mamedyarov (9) Richard Rapport (11) Jan-Krzysztof Duda (13) Sergej Karjakin (18) Vidit Gujrathi (24) Andrej Esipenko (26) Daniil Dubov (27) Sam Shankland (29) Jorden van Forrest (35) Nils Grandelius (67) Praggnanandhaa R. (195) Les mer

– Det var her hans internasjonale karriere virkelig begynte, og han har også vunnet mange ganger. Nederlenderne har et engasjert og kunnskapsrikt sjakkpublikum. Det går direktefly, og de siste årene har vi fått låne en fin leilighet i det ene hotellkomplekset. Der han trives godt underveis, og maten på restauranten i hotellet og ellers i byen er god. Det er også viktig at arrangøren er profesjonell og behagelig å ha med å gjøre slik at det ekstremt sjelden oppstår vanskelige eller ubehagelige situasjoner, sier han.

Det er alltid 14 deltagere i Wijk aan Zee-turneringen, og de spiller såkalt enkel «round robin», alle møter alle. I år er 11 av topp 30-spillerne i verden med, så Magnus Carlsen får tøff motstand, ikke minst fra hjemmehåpet Anish Giri og amerikaneren Fabiano Caruana. Men det var den mer ukjente nederlenderen Jorden van Forrest som vant i fjor – den første hjemlige vinner siden Jan Timman i 1985. Carlsen ble tydeligvis imponert, for van Forrest var i høst en del av nordmannens team til VM-matchen i Dubai.

Fakta Vinnere i Wijk aan Zee siden 2011: 2021: Jorden van Forrest. 2020: Fabiano Caruana. 2019: Magnus Carlsen. 2018: Magnus Carlsen. 2017: Wesley So. 2016: Magnus Carlsen. 2015: Magnus Carlsen. 2014: Levon Aronian. 2013: Magnus Carlsen. 2012: Levon Aronian. 2011: Hikaru Nakamura. Les mer