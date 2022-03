Både Vålerenga og Rosenborg er dårligere enn de selv trodde: – Ikke i nærheten av topp seks

Mens Bodø/Glimt imponerer og avanserer i Europa, er tittelutfordrere som Rosenborg og Vålerenga minst ett sportslig hakk unna der de ønsker å være to uker før seriestart.

NOK Å TENKE PÅ: Hverken Kjetil Rekdal (til venstre) og Rosenborg eller Dag-Eilev Fagermo og Vålerenga er helt der de ønsker å være før de møter hvert sitt antatte topplag på bortebane i eliteserieåpningen: Bodø/Glimt og Molde.

Publisert Publisert Nå nettopp

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo skrudde på alarmen på Valle etter å ha tapt 1–3 for HamKam i den VG+ Sport-sendte treningskamp fredag.

– Det her viser at vi er langt unna der jeg trodde vi skulle være to uker før seriestart. Vi er ikke i nærheten av topp seks med det spillet her, vedgår Fagermo overfor VG etter det femte nederlaget på de foreløpig åtte matchene i forsesongen for VIF.

Halvveis ut i treningskampen mot HamKam innrømmet treneren at det minnet mye om 2021-utgaven av Vålerenga: Et lag som hadde ballen mye, som skapte greit med sjanser, men som ikke evnet å score. Fagermo vet at lignende kampbilder vil forfølge Vålerenga i Eliteserien også denne sesongen, og nettopp derfor bekymrer «tilstanden» i laget ham akkurat nå:

– Ja, det er klart. Det er bare to uker igjen. Det viser at vi er dessverre er klart svakere enn det jeg trodde vi skulle være, mener Fagermo.

Rosenborg-trener Kjetil Rekdal avviser derimot at han er bekymret, men på spørsmål om RBK er sportslig der han håpet å være to uker før seriestart, er svaret tydelig:

– Nei, melder Rekdal etter endt treningsleir i spanske Marbella.

Søndag møter klubben Tromsø til den nest siste treningskampen før seriestart. I selve serieåpningen er Europa Conference League-kvartfinalist Bodø/Glimt motstander på Aspmyra.

– Men jeg kan si det er todelt. Jeg er fornøyd med jobben som er gjort på treningsfeltet. Der har vi hatt enorm mengde, høy intensitet og høy kvalitet. Så hadde vi en trøblete 14-dagersperiode etter Gran Canaria, med covidsmitte blant annet, men totalt har vi trent ekstremt bra. Så har det vært veldig ymse i kampene. Veldig ustabilt, vurderer Rekdal.

Tromsø og Raufoss gjenstår som treningskampmotstandere før Rekdal gjør sin debut som RBK-trener i obligatorisk kamp mot Bodø/Glimt. Gjennom vinteren har trønderne både tapt 2–3 og vunnet 3–2 over Kristiansund. Ellers har de tapt for Djurgården og Ranheim – og spilt 0–0 mot Haugesund.

3. divisjonslaget Byåsen ble rett nok slått 7–2, og Rekdal påpeker at internmålingene viste at spillerne hadde tøffere belastning på trening dagen før 0–3-tapet mot Ranheim enn selve kampen var.

– Bryr du deg om resultatene i treningskampene?

– Ikke så mye. Skal vi peke på noe, er det veldig opp og ned i prestasjonene. Når vi får til ting, ser det bra ut, når vi ikke får til ting ser det ikke så bra ut. Men det ligger et enormt potensial der, fastholder den nye Rosenborg-treneren som har brukt forsesongen til å implementere trebackslinje på Lerkendal.

– Jeg har sagt hele vinteren at det viktigste er at vi er klare når vi møter Bodø/Glimt i første serierunde. Men det som er positivt: Vi har ikke skader. Rosenborg hadde enorme problemer med skader i fjor. Vi har gjort mye riktig der, fortsetter Rekdal.

Publisert Publisert: 20. mars 2022 11:39