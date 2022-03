Bolsjunov etter sponsorbrudd: Håper alt vil falle på plass

Skistjernen Aleksandr Bolsjunov (25) snakker for første gang om sponsorene som har brutt med ham etter at Russland gikk til krig mot Ukraina.

SISTE LØP: Aleksandr Bolsjunov og russerne fikk gå i Lahti den siste helgen i februar, rett etter at krigen startet. Siden har dem uteblitt.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– La oss vente og se hva som skjer videre. Situasjonen i verden endrer seg raskt. Jeg håper at alt som skjer vil ta slutt, og at alt vil falle på plass, sier Bolsjunov til det russiske nyhetsbyrået Tass.

Hanskemerket Kinetixx og stav- og smøreleverandør Swix avsluttet samarbeidet med alle russere umiddelbart etter krigen startet.

REFS ETTER DETTE: Kinetixx likte dårlig at Aleksandr Bolsjunov var på scenen på Luzjniki stadion i Moskva sammen med blant andre rytmisk gymnast Dina Averina og svømmer Jevgenij Rylo (i midten).

Skimerket Rossignol suspenderte avtalen etter at Bolsjunov la ut et Instagram-bilde i retrodrakt med teksten «CCCP». CCCP er forkortelsen for det som en gang var Sovjetunionen, som Ukraina var en del av. Det vakte sterke reaksjoner.

Idrettspresident Berit Kjøll mente det var usmakelig. Etter hvert fikk Rossignol Bolsjunov til å slette innlegget. VG har ikke lyktes å komme i kontakt med Rossignol de siste dagene.

– Hver historie tilpasser seg. Normale mennesker forstår alt, og de som ønsker å lage en uforståelig hendelse ut av det, vil gjøre det i enhver situasjon. Det er ingenting å bli overrasket over, sier Bolsjunov, som er kaptein i Putins nasjonalgarde.

– Det er klart at alle selskaper er under press. Rossignol er et team som hjalp og hjelper meg, og gjør alt for at jeg har de beste skiene. Selv om de nå suspenderer samarbeidet offentlig, betyr ikke dette noe. Jeg misliker dem ikke for det. Rossignol er teamet mitt, og kan gjøre en forskjell, sier Bolsjunov videre.

KONTROVERSIELT: Langrennsstjernen Aleksandr Bolsjunov la ut bilder og videoer av seg selv på Instagram i en drakt fra Sovjetunionen. Innlegget ble slettet etter press fra Rossignol.

Lørdag ble Bolsjunov nummer to i sprinten i det russiske mesterskapet bak Aleksandr Terentjev. Denis Filimonov tok bronse.

Bilder i russiske medier viser at Bolsjunov fortsatt går med Swix-staver, Rossignol-ski og Kintetixx-hansker som han har fått tidligere. Leverandørens stans av avtalene vil si at det ikke blir sendt nye leveranser.

Kinetixx var sjokkerte over at Bolsjunov, blant flere idrettsstjerner, var til stede under propagandashowet i Moskva hvor Krim-annekteringen i 2014 ble feiret sist uke. Det tyske merket mener Bolsjunov har vist støtte til president Vladimir Putin.

– Det var galskap og idiotisk. Jeg har ingen ord. Han har vist seg som en supporter av Putin, og det er helt uakseptabelt. Vi tar fullstendig avstand fra det, sa markedssjef Helmut Hanus til VG.

Russiske og hviterussiske utøvere er utestengt fra nærmest all internasjonal idrett. Det internasjonale skiforbundet (FIS) bestemte, etter mye press fra flere norske profiler blant annet, at russerne ikke fikk gå de siste rennene i verdenscupen.

Russlands skipresident Jelena Välbe frykter at utestengelse fra Planica-VM og verdenscupen neste vinter vil få konsekvenser for hennes utøvere.

– Vi tenker ikke på dette akkurat nå, men jeg kan si at hvis vi får en sesong uten FIS-konkurranser, vil vi befinne oss på kanten av stupet. Et tapt år for oss, vil være ti skritt tilbake, sa Välbe i et intervju med Tele-sport.

FIS’ rennsjef i langrenn, Pierre Mignerey, tar forbehold om at russerne ikke har total frihet og mener man skal være forsiktig med å reagere for raskt.

– Jeg håper at verdenscupen i langrenn skal være et sted vi samler mennesker, ikke splitter dem, sa Mignerey til VG.

Tidligere denne uken sa den svenske profilen Calle Halfvarsson at det var uforståelig at Bolsjunov kunne være til stede på stadion før Putins talte foran rundt 100.000 russere.

– Når man ser slike bilder har jeg veldig vanskelig for å tro at de skal få komme tilbake til verdenscupen. Nå må man sette ned foten enda mer. Det her er ille, sa Halfvarsson til svenske Expressen.

