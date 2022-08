Hegerberg overrasket av Graham Hansens landslagspause: – Håper hun tar vare på seg selv

ULLEVAAL STADION (VG) Ada Hegerberg ble overrasket av Caroline Graham Hansens (27) landslagspause. Samtidig bekrefter landslagssjef Hege Riise Hegerberg erstatter Barcelona-spilleren i Norges kapteinsteam.

UTEBLIR: Caroline Graham Hansen har tatt pause fra landslaget.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Dagen etter at Hege Riise tok ut sin første tropp som nyansatt landslagssjef kom det første – og ikke minst uventede – forfallet: Caroline Graham Hansen tar pause fra landslaget.

Barcelona-stjernen begrunnet valget med for stor kampbelastning gjennom det siste året, samt hjerteproblemet med et påfølgende inngrep som har preget 27-åringen den siste tiden.

Graham Hansens pause kom uventet på Ada Hegerberg:

– Jeg ble overrasket. Jeg kom fra Portland og var jetlagged, og var ikke klar over det. Jeg håper hun tar vare på seg selv, og så får vi fokusere på å gjøre jobben her, sier hun til VG.

Tirsdag ble det også klart at Hegerberg erstattet Graham Hansen som visekaptein på landslaget. Maren Mjelde fortsetter som hovedkaptein.

– Det er de to som er spydspissene for oss nå. Det er referansene og kraften de to har sammen som bygger rundt det, sier landslagssjef Hege Riise til VG.

Treneren sier at hun har hatt dialog med Graham Hansen om utformingen av det nye kapteinsteamet. Riise innrømmer at hun ble tatt på sengen av Graham Hansens valg.

– Ja, det gjorde jeg. Samtidig var det signaler på at hun var sliten, men ikke signaler på at hun ikke orket å være med. Imellom der har hun også vært borte med Barcelona, så det har sikkert ballet på seg litt, forteller den nye landslagssjefen.

– Utenfra kan det se litt rart ut at hun trekker seg dagen etter uttaket?

– Det ser litt rart ut, men når man kjenner at nok er nok, så er det uavhengig om man er tatt ut eller ikke.

Pausen fra landslagsspill er på ubestemt for kvinnen med 98 landskamper og 44 mål med flagget på brystet. Lagvenninne i Barcelona Ingrid Syrstad Engen sier at hun «hverken er overrasket eller ikke overrasket» over stjernens forfall.

– Jeg hadde ikke hørt noe om det før, bortsett fra at jeg vet at hun har hatt en stor totalbelastning gjennom det siste året og har måttet stå over samlinger på grunn av problemene med hjertet. Vi må bare respektere at hun tenker på helsen, sier hun til VG.

– Tror du vi får se henne tilbake for Norge?

– Det håper jeg.

Graham Hansen var en av de store stjernene på et norsk lag det var knyttet store forventninger til under sommerens fotball-EM. Men hverken hun eller lagvenninnene fikk det til å stemme og mesterskapet endte som en enorm skuffelse.

Norge, den gang under Martin Sjögrens ledelse, røk ut av gruppespillet, med et sviende 8–0-tap for England som det desiderte bunnpunktet.