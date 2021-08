Slik slo Mol og Sørum tilbake etter nedturene: – Vi hadde ikke mye selvtillit

TOKYO (VG) Anders Mol (24) og Christian Sørum (25) har blitt bedre og bedre gjennom OL etter en tøff start og oppladning. I finalen spilte de kanskje sin beste kamp noensinne.

VILL JUBEL: Anders Mol og Christian Sørum feirer like etter de sikret OL-gullet i Tokyo. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Det er så deilig å faktisk lykkes etter en så tøff start. Vi hadde ikke mye selvtillit i starten og vi visste ikke hvordan dette skulle gå, sier en smørblid Anders Mol til VG etter å ha sikret et historisk OL-gull i sandvolleyball.

For oppladningen til dette gullet har vært langt fra optimal. Etter å ha vært verdens suverent beste sandvolleyballpar i tre år, møtte Mol og Sørum motgang i sommer.

I de tre siste turneringene før OL klarte de ikke spille seg til semifinaler. I gruppespillet her i Tokyo fikk de en trøblete start med først tiebreak mot et på papiret mye svakere australsk lag i åpningskampen. De tapte siste gruppespillskamp mot ROC.

Men fra åttedelsfinalen og ut skjedde det noe med de to norske OL-vinnerne. De spilte plutselig med et helt annet kroppsspråk, og ble etter hvert bedre og bedre for hver kamp. I finalen var toppnivået tilbake.

Kjempet seg tilbake

– Hva er det viktigste dere har gjort for å slå tilbake etter den tøffe starten?

– Vi har stått i det og kjempet. Selvtillit får man når man spiller god volleyball. Vi har fokusert veldig på at vi skal jobbe beinhardt - virkelig jobbe og krige for hvert poeng. Da får man en godfølelse når man klarer å vinne de ballene, svarer Sørum og fortsetter:

– Vi har klart å bygge oss sakte, men sikkert oppover og spilt bedre og bedre. I finalen spiller vi kanskje den beste kampen vi har spilt i hele år. Det er ganske god timing under en OL-finale.

OL-heltene har også tidligere fortalt til VG at de har fått mye mental hjelp fra Anders’ mor Merita Mol gjennom mesterskapet. Hun har bidratt på telefon fra Norge.

VISER FREM MEDALJENE: Anders Mol og Christian Sørum med sine gullmedaljer. Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

Tror nedturen hjalp

Også trenerteamet med Kåre Mol og Jetmund Berntsen er stolte av mentaliteten de norske guttene har vist underveis gjennom lekene. Berntsen tror det var en fordel for Mol og Sørum at de fikk seg noen nedturer før OL startet.

– Sesongen begynte jo strålende med to seire. Så har det vært litt motgang etter det, og når vi ser på det i ettertid har det vært fantastisk bra. Vi har fått øvd på ting som vi kunne blitt avslørt på i OL. Det har vi jobbet med gjennom tre turneringer. For inngangen til OL var tre svakere turneringer, sier han og fortsetter:

– Dett er to gutter som nå er vant til å spille finaler i tre av fire turneringer. Så det var jo ikke det de ønsket. Men nå ser vi at det var veldig bra for oss. Vi har jobbet med de rette tingene og vi har blitt bedre utover hele OL. I finalen er det den ultimate kampen. Det er kanskje det beste de har gjort noensinne.

Han får støtte av trenerkollega Kåre Mol.

– Det er utrolig rørende. Det er en ubeskrivelig følelse å se dem spille god volleyball. Men vi elsker jo de guttene uansett om de blir nummer fem, ti eller står på toppen av pallen, sier han.

