Bjørgen røper nytt konkurransemål

FROGNERSETEREN (VG) Marit Bjørgen (42) tror ikke duppen blant de norske langrennsdamene trenger å være er noe negativt.

GOD STEMNING: Guro Strøm Solli og Marit Bjørgen er snart klare med en ny bok.

Da Therese Johaug var den eneste norske kvinnelige langrennsløperen som gikk inn til OL-medaljer i Beijing, så satt Marit Bjørgen og skrev bok. Sammen med tidligere landslagskollega Guro Strøm Solli (38) kommer Bjørgen med en ny bok til høsten. Den er arven etter verdens mestvinnende vinterolympier.

– Det handler ikke om å kopiere meg, men å lære av ting jeg gjorde, også mine feil. Det handler ikke om at folk skal bli skremt, det handler om treningsglede og kunnskap. Dette er min måte å dele min erfaring videre på, sier Bjørgen til VG.

Etter OL i Beijing la Therese Johaug og Maiken Caspersen Falla opp. Heidi Weng er nå den eneste som har vært på landslaget sammen med Bjørgen, men 42-åringen med åtte OL-gull og 18 VM-gull er ikke bekymret for fremtiden til norsk damelangrenn.

– Hva sa folk om dem som skulle komme etter da Bente (Skari) la opp opp? Da var det jeg som skulle opp, jeg vet ikke hva folk sa da. Det er en dupp på damesiden nå, men det kan være bra for sporten. Vi må være litt tålmodige. Jeg er ikke bekymret, se på den bredden vi har, sier Bjørgen og legger til at hun gjerne kommer og holder et foredrag for «det nye» landslaget.

I fjor ga Marit Bjørgen ut en biografien «Vinnerhjerte» ført i pennen av Ingerid Stenvold.

Den abdiserte langrennsdronningen møtte VG sammen med Solli på Frognerseteren like ved Holmenkollen i Oslo søndag kveld. De startet et samarbeid i 2016 da Solli ville skrive doktorgrad om Bjørgens trening. Solli innrømmer at det akademiske formatet til en doktoravhandling er tungt. Bjørgen forteller lattermildt at hun syns det var tungt å lese om seg selv på den måten.

– Nå skal vi få det enkelt, så alle kan forstå det. Dette skal være en bok folk kan ha nytte av fra de er 14 år til 100. Om man bare er glad i trening som mosjonist eller om du vil komme langt. Det handler om å få utbytte av treningen, sier Bjørgen engasjert.

42-åringen brukte Olympiatoppens mentale trener Britt Tajet-Foxell i en årrekke. En tiger ble brukt som bilde på hvordan Bjørgen skulle se seg selv.

– Tigeren blir forklart grundigere enn før. Jeg forteller om hvordan jeg jobbet mentalt. Men det er også om ernæring og balanse, om å ha en robust kropp og om trener-utøverforholdet. Det handler ikke om at folk skal kopiere meg, men om råd og refleksjoner, sier Bjørgen.

GULL: Marit Bjørgen gikk Norge inn til gull på OL-stafetten i Sør Korea i 2018, her med fra venstre: Ragnhild Haga, Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg.

Både hun og Solli understreker at det er viktig å ha mål å trene mot, også når man ikke er toppidrettsutøver. Derfor avslører Bjørgen at hun skal løpe New York Marathon 6. november. 42.195 meter på asfalt.

– Nå trener jeg kanskje fem dager i uken. Det blir mye løping. Jeg har sagt i snart fire år at jeg skal trene styrke, men det er enklere å ta på seg joggeskoene, sier Bjørgen.

Livet som tobarnsmor krever sitt, men et startnummer i siktet har vekket konkurransedyret.

– Målet er tre timer. Det er kanskje litt offensivt. For å løpe på tre timer, så må jeg trene litt. Vi er en jentegjeng som skal på tur å løpe, sier Bjørgen.

– Hvor viktig er det for deg å slå venninnene den dagen?

– Jeg burde kanskje gjøre det, jeg var aktiv lengst, så jeg kjenner litt på presset. Det er nok noen som har lyst til å slå meg, sier Bjørgen og ler.

PÅ TOPPEN AV OSLO: Guro Strøm Solli har tidligere skrevet en doktorgrad om Marit Bjørgens trening. På Frognerseteren i hovedstaden forteller de at det nå blir bok.

Solli mener en bok om Bjørgens trening rommer alt, fordi karrieren hadde alt.

– Marit trente til dels ekstremt, hun gikk på en smell og kom tilbake. Hun fikk barn og kom tilbake, sier Solli som disputerte med doktorgraden i 2020 og tilhører NTNU og Nord Universitetet.

Solli har regnet ut hvor ofte Bjørgen var på pallen i sin seniorkarriere som varte i nesten 20 år. Svaret er i seks av ti renn. I mesterskap tok Bjørgen gull i 40 prosent av løpene.

– I boken får man se helheten, alt Marit gjorde fra hun var 14–15 år til hun var yngre senior og eldre.

– Så om folk går på treningssmell etter dette, så kan de skylde på dere?

– Vi har et kapittel som heter «når det bikker over», svarer Guro Strøm Solli.