Han er størst på Instagram – blir sjelden gjenkjent i Norge

ZHANGJIAKOU (VG) Marcus Kleveland (22) har flest følgere på Instagram av alle i den norske OL-troppen. Men han er ikke særlig interessert i å tjene ekstra penger på kontoen.

GULL- OG SOSIALE MEDIER-FAVORITT: Ingen av de norske OL-utøverne har flere Instagram-følgere enn snowboarder Marcus Kleveland.

– Det er fordi jeg vil holde kontoen min ekte, sier Marcus Kleveland med et smil da VG møter ham ved snowboardparken i OL-byen i Zhangjiakou.

22-åringen er regjerende verdensmester og blir stadig omtalt som den kanskje beste snowboarderen i verden – selv om han var uheldig i slopestyle-konkurransen tidligere i OL. Da tok han seg ikke til finalen.

Under Big Air-konkurransen, som starter med kvalifisering mandag morgen (norsk tid), er han likevel en av gullfavorittene.

Større enn Klæbo

Statusen som en av de aller beste har etter hvert gitt Kleveland en stor følgerskare på sosiale medier.

Med sine 630.000 følgere har Kleveland den største Instagram-kontoen av alle i den norske OL-troppen langt forbi Johannes Høsflot Klæbo, som er den nest største med 432.000 følgere.

– De siste årene har det gått ganske oppover. Det er gøy å kunne legge ut noe og se om du får noe respons, og at folk blir gira på å kjøre snowboard selv. Instagram er en morsom plattform jeg bruker for å vise kjøringen min og hva jeg driver med i hverdagen, forteller Kleveland.

– Hva har du gjort for å få så mange følgere?

– Ingenting! Det eneste jeg har gjort, er å ha det gøy og filme med venner. Jeg har egentlig ikke tenkt på det som en ting jeg er nødt å gjøre, men noe som er morsomt.

Sier mest nei

Å ha over 600.000 følgere på Instagram kunne fort blitt en lønnsom butikk, men skal vi tro Kleveland selv, tjener han ikke ekstra penger på det.

– Nei, det gjør jeg ikke. Jeg får jo noen henvendelser fra folk som har lyst til å betale for at jeg skal legge ut noe mer, men jeg er såpass glad i Instagram-kontoen min at jeg vil ikke bli en sånn reklame-bruker. Jeg vil legge ut det jeg selv vil og ha det gøy med det.

– Sier du nei til alle som spør?

– Jeg vurderer det jo, men mesteparten. Det må i alle fall være noe eksklusivt for at det skal funke.

Kleveland har avtale med store sponsorer som Red Bull. Ifølge Dagens Næringsliv tjente han rundt 2,3 millioner i fjor og hadde en formue på rundt ti millioner. Snowboarderen forteller at å poste enkelte innlegg på Instagram er inkludert i avtalene med sponsorene.

– Men jeg styrer kontoen min helt selv, sier han.

Stor i USA

Selv om han er stor på Instagram, er det ikke ofte han blir gjenkjent i Norge. Storparten av følgerne er nemlig fra et helt annet sted.

– Det er ganske mange fra Norge, men jeg tror det er mest fra USA. Det er jo gøy, sier Kleveland.

I USA er snowboard en relativt stor idrett, mye takket være profiler som Shaun White, og det ser ut til å dryppe på stortalentet fra Dombås.

– Du merker det ganske godt i når vi er i bakken i USA. Da blir en ganske fort gjenkjent, sier Kleveland.

– Hva med i Norge?

– Det er ikke så ofte det skjer. Jeg holder meg nesten bare på Dombås i tillegg. Men der kjenner til gjengjeld alle alle, hehe, sier han og flirer.

Big Air-finalen starter tirsdag morgen klokken 06.00, norsk tid. I tillegg til Kleveland, stiller Norge med Mons Røisland og Ståle Sandbech under mandagens kvalifisering. Sandbech gjør da sin siste OL-konkurranse i karrieren.