Riiber tror ikke han rekker konkurranser: – Tviler sterkt

ZHANGJIKAOU (VG) Coronasmittede Jarl Magnus Riibers håp om å rekke de gjenværende konkurransene i OL blir stadig mindre. Likevel trener han tre timer om dagen for å være klar.

ISOLERT: Jarl Magnus Riiber på hotellrommet i Zhangjikaou.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

– Siste status er at CT-verdiene liksom ikke vil ikke over grensen. Så jeg må bare vente ut de ti dagene som jeg må være i karantene. Det er om to dager, sier Jarl Magnus Riiber, som snakker med VG og TV 2 fra isolasjonshotellet via videosamtale.

På det hotellrommet har kombinertløperen nå sittet innesperret i åtte dager, etter at han testet positivt for corona etter ankomst i Kina.

– Jeg har det egentlig relativt greit, ut fra omstendighetene. Å lage gode rutiner har vært målet, forteller han.

Riiber måtte se torsdagens kombinertkonkurranse i normalbakken på TV, men der fikk han til gjengjeld se lagkamerat Jørgen Graabak ta sølv.

– Det var helt fantastisk. Jeg har vært imponert av Jørgen og hvilket stabilt nivå han har klart å finne frem nå i det siste. Og ikke minst hvordan han disponerte løpet sitt, sier Riiber.

Riibers lagkamerat Jørgen Graabak tok til tårene etter en overraskende sølvmedalje.

Han har fortsatt et lite håp om å rekke de to gjenværende rennene. Samtidig innrømmer han at håpet svinner for hver gang han fortsetter å teste positivt.

– Jeg er realistisk og tror egentlig at jeg ikke kommer til å konkurrere noe her. Det går på testverdiene. Jeg tviler sterkt på at jeg vil teste negativt mens vi er i OL, sier han.

Riiber kan slippe ut av isolasjon om to dager, men kombinertlandslaget vet ennå ikke om han kan få lov til å konkurrere med testverdier som foreløpig er et stykke under det de antar er grensen, nemlig 35.

– Inntil videre er det ingen som har et godt svar på det, sier Jan Schmid, som har blitt «coronansvarlig» for kombinertlandslaget.

– Hvis det er sånn at CT-verdiene må ligge over en viss verdi, så tror jeg vi ligger dårlig an. Gårsdagens tester var på 25 og 27. Langt unna, sier Riiber selv.

Likevel gjør Riiber det han kan for å holde formen ved like inne på det lille hotellrommet. De siste dagene har han følt seg bedre og trent to økter på til sammen opp mot tre timer om dagen.

GULLHÅP: Jarl Magnus Riiber var et av Norges største gullhåp i OL.

Han har fått inn en spinningsykkel, og ellers bruker han kreativiteten.

– I går og i dag har jeg hatt 20 minutter på sykkel, 20 minutter på sklibrett med skøyteteknikk og så er det 20 minutter med løping. Så reptererer jeg det to ganger. I dag la jeg på 30 minutter til fordi jeg følte meg bra, sier han.

– Det er litt sånn triatlon-inspirert trening, så jeg blir i alle fall ikke dårlig trent. Og det gir et slags håp om at jeg kan komme inn og ikke være helt råtten, hvis jeg skulle få lov til å komme inn i storbakken.

På grunn av spesielle OL-regler får ikke Riiber lov til å dele bilder fra innsiden av hotellrommet med VG, men han «viser oss rundt» i rommet under videosamtalen. Foran vinduet har han plassert spinningsykkelen, og ved siden av ligger en treningsmatte. På en liten flekk på gulvet gjør Riiber «skøytetreningen».

– Da tar jeg på meg joggesko og tar ullsokker utenpå, så sklir jeg frem og tilbake. Jeg håper det vil gjøre at skøyteformen ikke blir altfor dårlig, sier han.

LØPER RUNDT: Her løper Riiber frem og tilbake.

I tillegg løper Riiber rundt og rundt inne på rommet.

– Jeg har en gang, og så har jeg stua. Det blir syv meter som jeg kan løpe frem og tilbake på, og jeg tar meg noen pushups mot veggen i hver ende. Her er det bare å være kreativ. På kveldstid gjennomfører jeg en halvtime til en times økt med litt hopptrening og styrke, forteller han, og understreker at han holder pulsen lav siden han tross alt er coronasmittet.

Riiber sier han ellers får dagene til å gå med å se på TV og snakke i telefonen med de hjemme.

Sportssjef Ivar Stuan er mektig imponert over hvordan Riiber har håndtert situasjonen.

– Det er helt fantastisk hvordan han har klart det, sitte innesperret der. Vi kommer til å gjøre alt vi kan for å få ham ut, sier han.