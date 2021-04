Klubbledere mener Godset-saken er en vekker

Robert Lauritsen, daglig leder i Lillestrøm:

– Vi jobber med saken. Vi bestemte i januar at vi skulle oppdatere både personalhåndboken og varslingsrutiner. Vi har hatt varslingsrutiner uten at vi har satt det i et system, men vi har heller ikke hatt noen tilfeller. Vi ser nå at det er viktig å ha gode rutiner på sånne ting.

Tove Moe Dyrhaug, daglig leder i Rosenborg:

– Vi har personalhåndbok hvor dette går frem. Det skal være greit for våre ansatte å varsle.

Ole Haga, økonomi og administrasjonssjef i Kristiansund:

– Vi har en rutine på plass. Enn så lenge har vi ikke brukt den i praksis.

John Harald Log, daglig leder i FK Haugesund:

– Vi mener og tror at vi har gode varslingsrutiner i vår personalhåndbok, men det er ofte slik at det må testes i en skarp situasjon for å se om det virkelig holder det vi har planlagt for. Vi har ikke hatt tilfeller hvor vi har fått testet disse ut.

Erik Espeseth, daglig leder i Vålerenga:

– Vi har et avsnitt i personalhåndbok som omhandler varslingsrutiner.

Espen Bugge Pettersen, daglig leder i Sandefjord

– Vi har rutiner for dette gjennom tillitsmannsordning blant spillergruppa og administrasjonen. Dog har det i min tid i klubben ikke vært varsler av spesiell alvorlig karakter. Vi er en liten klubb med korte kommunikasjonslinjer. Et varsel vil normalt ende på mitt bord, som ansvarlig for daglig ledelse og HR. Dette kan enten gjøres direkte av varsler eller via tillitsmenn. Derfra vil en prosess kjøres basert på Arbeidstilsynets anbefalinger. Men, vi har av Godset-saken lært av vi bør opplyse våre ansatte tydeligere rundt disse rutinene.

Berenike Wulfsberg, daglig leder i Mjøndalen:

– Ifølge daglig leder i Mjøndalen idrettsforening så har dette vært oppe i styret i idrettsforeningen, men det er ikke nedfelt noe annet enn at MIF forholder seg til Idrettsforbundet sin veiledning. Den har blitt benyttet ved ved et par anledninger. På spørsmålet om det er enkelt for en ansatt å vite om en ansatt vil varsle så vil nok det variere ut fra hva slags varslingssak det handler om. Det Godset-saken har lært oss vil være at vi som klubb bør ha en god rutine og forståelse av hvordan slike saker skal behandles med fokus på de grunnleggende prinsippene for behandling. Konfidensialitet, habilitet og kontradiksjon med mål om å stoppe kritikkverdige forhold.

De daglige lederne i Viking, Glimt, Molde og Odd har ikke besvart VGs henvendelser.