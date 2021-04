Solbakken om ny markering: – Veldig bra signal

Norges herrelandslagssjef Ståle Solbakken mener kvinnenes menneskerettighetsmarkering før torsdagens landskamp er et tegn på solidariteten i fotballforbundet.

FORNØYD ETTER NY MARKERING: Norges herrelandslagssjef Ståle Solbakken likte godt kvinnenes initiativ før kampen mot Belgia. Foto: STEVO VASILJEVIC / X01084

Foran landslagets første kamp i 2021 mot Belgia, holdt de norske spillerne hendene opp med skriften «Human Rights». Åpen hånd er et internasjonalt symbol for menneskerettigheter.

– Det har vært et hett spørsmål innen fotballen. Selv om dette gjelder et mesterskap på herresiden, så ville vi vise vår støtte til menneskerettighetene, men også til markeringen som herrene gjorde, sier kvinnenes landslagsjef Martin Sjögren til VG.

MENNESKERETTIGHETER: De elleve norske spillerne viste frem en bokstav hver som til sammen tydet «HUMAN RIGHTS». Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Sjögren gir spillerne æren for markeringen.

– Det kommer fra spillerne. Vi har hatt spørsmålet oppe, og diskutert litt. Ansvaret har vi gitt til spillerne, og spurt om de ville gjøre en markering eller ikke. Det var en samlet gjeng som hadde et ønske om å gjøre en markering, og det var aldri noen diskusjon i en annen retning, forteller svensken.

Guro Reiten, som hadde en nydelig frisparkperle i 2–0 kampen mot Belgia torsdag, er fornøyd med markeringen som de fikk frem.

– Vi ville vise at vi står sammen, med både forbundet og herrelandslaget, sier Guro Reiten til VG.

– Vi mener at ingen skal ofre livet sitt for at det skal bygges fotballstadioner. Til slutt kan ikke FIFA ignorere det, og vi ønsker å sette lys på det, sier Chelsea-spilleren.

Ståle Solbakken setter pris på kvinnelandslagets markering.

– Det viser bare solidariteten innad i NFF, sier herrenes landslagssjef Ståle Solbakken til VG.

– Det var en fin markering, og en fin oppfølging. Det viser bare at det er internasjonalt anliggende. Det er et veldig bra signal utad også til dem det rettes mot, sier landslagssjefen.

Kvinnenes markering følger opp herrenes markeringer gjennom VM-kvalifiseringen i mars der Norge spilte mot Gibraltar, Tyrkia og Montenegro. Andre land som Tyskland, Danmark, Belgia og Nederland gjorde også som Ståle Solbakkens mannskap.

Markeringen skjedde etter at det er avdekket flere menneskerettighetsbrudd hos vertsnasjonen for herrenes VM i 2022, Qatar.

Norge møter Tyskland til sin andre privatlandskamp for året tirsdag.

– Det blir en helt annen kamp (enn mot Belgia). Vi møter et av verdens beste fotballag, og kommer ikke til å ha like mye tid med ballen. Det vil bli lengre perioder i forsvar, også må vi klare å ha lengre sekvenser i angrep, sier Sjögren.

