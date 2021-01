Solberg ledet Sverige til første VM-finale på 20 år

(Frankrike – Sverige 26–32) Det norske landslaget er slått ut, men det kan fremdeles bli norsk jubel i håndball-VM. Fredag tok Glenn Solberg (48) svenskene til VM-finalen.

LANDSLAGSTRENER: Glenn Solberg måtte vente lenge på å få lede Sverige i kamp, men i Egypt har det gått strålende for nordmannen. Foto: KHALED ELFIQI / EPA

Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Sverige er med kveldens seier klare for en VM-finale for første gang siden 2001, og det altså med en nordmann på trenerbenken.

– Helt vanvittig. For et lag, altså. For et lag, for et team. Det virker som vi har kontroll på kampen fra første stund til slutt. Det er helt sinnssykt. VM-finale. Det er vilt, faktisk, sier Solberg til TV3 etter kampen.

Solberg er klar på at det er veldig spesielt å komme til en VM-finale på første forsøk som svensk landslagstrener.

– Vi har aldri snakket om gull eller medaljer. Vi har snakket om hvordan vi ønsker å fremstå og hvordan vi ønsker å spille håndball. Så har vi en god og langsiktig plan på hvordan vi skal bli medaljekandidater i hvert mesterskap, men dette kom litt tidlig, sier han.

Kampens store spiller, målvakt Andreas Palicka, er også meget fornøyd med den nye landslagssjefen.

– Han har betydd sykt mye. Vi er takknemlige for at dere har gitt oss en nordmann, sier Palicka til TV3.

Svensk herrehåndball var i 2001 på slutten av en storhetstid, som fra 1990 til 2002 inneholdt blant annet to VM-gull, to VM-sølv, to VM-bronser, tre OL-sølv og fire EM-gull.

Siden 2002 har det ikke blitt noen mesterskapsgull for svenskene, men søndag har de igjen muligheten. Der møter de vinneren av kveldens andre semifinale mellom Spania og Danmark.

Den svenske kommentatoren Johan Flinck skryter etter kampen stort av laget Solberg har bygget opp.

– Man må spørre seg om et håndballag noen gang har maksimert forutsetningene sine bedre enn det her på dette nivået, skriver Flinck i Aftonbladet.

– Jeg skal ikke si at Sverige er favoritter i VM-finalen, uansett hvem man spiller mot, men det er overhodet ikke lengre en sensasjon om man vinner den, skriver Flinck.

Interessant nok kom svenskenes siste VM-gull i 1999 også i Egypt og enn så lenge virker det til å være et lykkeland for de svenske håndballherrene.

I VM-finalen i 2001 tapte svenskene mot nettopp Frankrike, og det svenske landslaget har slitt stort mot Frankrike de siste 20 årene. I fredagens semifinale var det jevnt det første kvarteret, men derfra og ut hadde svenskene hele tiden kontroll.

Til pause ledet Sverige 16–13 og i andre omgang holdt de seg foran Frankrike. Til slutt vant Sverige med seks mål, 32–26.

Allerede i 2019 ble det klart at den tidligere norske landslagsbautaen Glenn Solberg skulle ta over det svenske herrelandslaget i håndball, men det var først etter EM i 2020. På grunn av coronapandemien og utsatte kamper hadde derfor Solberg ikke ledet svenskene i en eneste kamp før årets VM, et mesterskap som så langt har vært en eneste stor suksess.

Dit kom svenskene uten flere av sine største stjerner, men Solberg ledet Sverige gjennom gruppespillet med tre seirer og tok seg ubeseiret videre fra mellomspillet.

Kvartfinalen endte med storseier, 35–23, mot Qatar og nå er altså svenskene klare for VM-finalen etter fredagens seier mot Frankrike.