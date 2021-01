Dæhli nærmer seg Nürnberg-avtale – blir lånt ut fra Genk

Mats Møller Dæhli (25) blir etter alt å dømme Nürnberg-spiller ut sesongen.

BYTTER KLUBB: Mats Møller Dæhli i aksjon for det såkalte nødlandslaget i november – da Norge møtte Østerrike i Nations League. Foto: EXPA/ Florian Schrötter

Etter det VG erfarer har hans belgiske klubb Genk gitt klarsignal for et halvt års lån til tyskerne tilhørende i 2. Bundesliga. Det gjenstår noen detaljer i avtalen, men alt tyder på en retur til Tyskland for den tidligere St. Pauli- og Freiburg-spilleren.

TV 2 har tidligere meldt at Nürnberg hadde vist interesse i 25-åringen fra Oslo. Nå har den materialisert seg ytterligere. Nürnberg – som har erfaringer med nordmenn i blant annet Jørn Andersen, Anders Giske, Tommy Svindal Larsen, Håvard Nordtveit, Bjørn Gulden og Even Hovland – tapte 2–5 for Hannover søndag og ligger på 12. plass av 18 lag i 2. Bundesliga.

Dæhli forlot samme liga i januar 2020, litt overraskende for de fleste. Da ble han solgt fra St. Pauli til Genk og skrev kontrakt til sommeren 2023. Genk hadde blitt seriemester et halvår tidligere og akkurat deltatt i Champions League-gruppespillet.

Fortsettelsen ble ikke like formidabel. Da coronapandemien brøt ut i vår var den belgiske ligaen blant Europas første til å avslutte sesongen tvert. Dermed ble det bare en beskjeden syvendeplass for tittelforsvareren. Heller ikke Dæhli har rukket å markere seg i særlig grad. Han har også hatt fire trenere på sine 12 måneder.

– Det har også vært tøft. Jeg har ikke spilt i det hele tatt og vært satt utenfor troppen, beskrev Dæhli om situasjonen overfor VG i november – etter at han var kaptein for det såkalte nødlandslaget i en heroiske 1–1-kampen til Norge mot Østerrike i Nations League.

PS! Nidaros meldte tidligere søndag at Tore Reginiussen mest sannsynlig skriver under for Dæhlis gamle klubb St. Pauli, som også er i 2. Bundesliga. Stopperveteranen fikk ikke forlenget kontrakten med Rosenborg etter 2020-sesongen.

