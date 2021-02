Bohinen solgt til CSKA Moskva

Emil Bohinen (21) er klar for russisk fotball. Han har signert for 4,5 år for den russiske storklubben.

Foto: Gorm Kallestad/NTB

Det bekrefter Stabæk på sine hjemmesider mandag.

– Det er veldig hyggelig for Emil at han havner i en såpass stor og annerkjent klubb som CSKA Moskva, som ofte er med iChampions League og Europa League. En fjær i hatten for Emil, sier sportssjef Torgeir Bjarmann til hjemmesiden.

Sportssjefen ønsker ikke å gå inn i detaljer på overgangen, men bekrefter at det er en god avtale for klubben.

– Det er en god avtale for Stabæk og helt sikkert også for Emil. Vi kommer til å følge han nøye og ønsker ham lykke til. Emil er Stabæk-gutt og selvfølgelig hjertelig velkommen tilbake til Stabæk senere i karrieren.

Bohinen forteller i en videohilsen som Stabæk selv har lagt ut at han er fornøyd med overgangen.

– Jeg er utrolig stolt og gleder meg til fortsettelsen. Men det er en trist ting oppi dette, og det er å forlate Stabæk som er klubben i mitt hjerte, forteller midtbanespilleren.

VG erfarer imidlertid at Stabæk er garantert en sum på drøye 15 millioner kroner, og at den kan øke til rundt 20 millioner avhengig av ulike bonuser.

Også den russiske klubben bekrefter overgangen:

CSKA Moskva skriver på sine hjemmesider at Bohinen er på plass i Spania, hvor klubben for øyeblikket er, og har knyttet seg til troppen.

VG kunne forrige uke erfare at den russiske storklubben la inn et bud på et tosifret antall millioner kroner for midtbanespilleren, og at budets størrelse gjorde at Stabæk jobbet intenst for å se om klubbene kunne komme til enighet.

– Jeg kan ikke kommentere alt, vi er på utkikk etter flere spillere, og hvis vi har noe konkret å melde, skal dere få vite det, sa sportssjef Andrey Movsesyan i CSKA Moskva til VG da.

Det har lenge vært spekulert i hva som kunne være Bohinens neste klubb:

