Johannes Thingnes Bø etter VM-nedtur: – Har mye å kjempe for

Etter et skuffende skiskytter-VM skal Johannes Thingnes Bø (27) opp på hesten igjen - og det raskt.

VIL SLÅ TILBAKE: Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø (t.h.) fotografert under fellesstarten som avsluttet VM i Pokljuka. Foto: Primoz Lovric, NTB

Verdenscuplederen dro fra Pokljuka med en individuell bronse på jaktstarten, samt gull på stafett og mix-stafett og sølv på par-stafetten - en medalje han mente han ikke fortjente. Målet for mesterskapet var et individuelt gull, og det var beskjedent med tanke på at han hadde vunnet fire og vært på pallen i fem andre renn før VM.

– Nå kan jeg ikke tillate meg å slippe meg nedpå. Jeg skal hjem å trene litt, så skal jeg fullføre sesongen. Jeg har fortsatt mye å kjempe for, sier Thingnes Bø til VG.

Selvsagt har han det.

27-åringen har vunnet verdenscupen sammenlagt to sesonger på rad og vil gjerne ha tre på rad. Slik det ser ut nå er det en annen nordmann som vil gi han tøffest kamp om den store kula.

Sturla Holm Lægreid er bare 32 poeng bak Thingnes Bø i sammendraget med syv øvelser igjen. Reelt sett er det imidlertid VM-kongen som har fem poengs ledelse på Thingnes Bø siden de fire dårligste resultatene skal strykes når verdenscupen avsluttes i Östersund 21. mars.

– Det er når det går dårlig at du ikke har lyst på noen pause. På lang sikt kan det være greit med et dårlig mesterskap for da får du fylle på med motivasjon. Det er syv renn igjen i verdenscupen og neste sesong kommer et OL som jeg tenker på. Jeg har lyst til å klinke til på slutten. Jeg må det, sier Thingnes Bø før skiskytterne drar til tsjekkiske Nove Mesto i neste uke.

– Det ble ikke mitt VM i år. Det har vært stang ut og jeg er bom fra medalje sprint (5. plass) og da hadde ting sett annerledes ut på jaktstarten (bronse). Jeg er en bom unna på normaldistansen (5. plass).

– Har gjort alt

Tarjei Bø innrømmer at det ble ikke noe bra mesterskap for Bø-brødrene. Selv dro han hjem med «bare» stafettgullet i bagasjen.

– Det du må huske på med Johannes er at han er der oppe hele tiden. Han gjør jo kjempegode prestasjoner, så jeg tror ikke du trenger å sette meg i samme bås som ham. Det blir ufortjent for jeg har vært en god del dårligere enn han i dette mesterskapet, sier Tarjei Bø og oppsummerer sitt niende VM slik:

– Jeg har gjort alt jeg kan for å lykkes her og det ga ingen uttelling. Sånn er idretten. Det er ikke alltid du får igjen for den jobben du har lagt ned, men du må alltid jobbe for å lykkes selv om du ikke alltid får belønning.