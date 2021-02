Klæbo vil ikke være med på føreslakten: – Får ikke gjort noe med det

OBERSTDORF/OSLO (VG) NRK melder at Det internasjonale skiforbundet (FIS) nå ønsker å flytte sprinten fram for å unngå den verste varmen i Oberstdorf. Johannes Høsflot Klæbo vil ikke være med på føreslakten.

IKKE MED PÅ KLAGESANGEN: Johannes Høsflot Klæbo mener VM-forholdene er «helt optimale». Foto: Geir Olsen

– Vi får ikke gjort noe med forholdene. Det får være opp til det som tar den avgjørelsen, forholdene i går var helt optimale, sier sprintkongen Johannes Høsflot Klæbo på spørsmål fra Nettavisen.

Mandag var sprinterne høylytt i sin kritikk av forholdene, tirsdag var det åpenbart at det ikke skulle bruke energi på forhold de ikke kan kontrollere.

NRK melder at Det internasjonale skiforbundet (FIS) ønsker å flytte sprinten fram for å unngå den verste varmen i Oberstdorf, men at de må få med TV-selskapene på dette.

Torsdag er det meldt opp mot tyve varmegrader i VM-byen.

– Vi går rennene når de er planlagt. Selv om jeg sa forholdene var dårlige i går, er vi forberedt vi også, sier Emil Iversen til NRK.

VG har tirsdag forsøkt å komme i kontakt med Pierre Mignerey i FIS. Renndirektøren har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

Svenskene har på sin side jublet over forholdene, smøresjefen sier til Aftonbladet at det er nesten slik at man jubler.

– Det får vi se på torsdag. Vi har et fantastisk smøreteam som gjør en god jobb, og alle som sitter her stoler på dem, sier Klæbo til VG om den svenske gleden.

Emil Iversen var ikke med på påstanden om at svenskene får en fordel av føret.

– Jeg tror ikke det finnes et føre som er fordel for det svenske laget. Jeg går ikke på den, sier Iversen.

