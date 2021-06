Søderlund har brutt kontrakten i Tyrkia

Alexander Søderlund (33) er hjemme i Norge og åpen for tilbud.

Spissen med 32 landskamper for Norge bekrefter til VG at han har terminert kontrakten med tyrkiske Caykur Rizespor.

I januar signerte han en avtale med klubben som skulle vare til sommeren 2022, men nå er det allerede over.

– Det skyldes en ny familiesituasjon. Jeg er åpen for det meste. Dette gjør ting litt lettere, sier Søderlund i en kort telefonsamtale med VG mens han venter på at innlandsflyet hans skal lette.

Mye kan tyde på at Eliteserien blir neste stopp. Det er allerede flere norske klubber som har signalisert interesse for Søderlund, men frem til nå har situasjonen hans vært uavklart.

Nå som papirarbeidet i forbindelse med termingeringen av kontrakten er i orden, står Søderlund fritt til å forhandle med hvem han vil.

Haugalendingen har en imponerende CV i norsk klubbfotball: To serie- og to cupgull med RBK, der han scoret 77 mål på 179 kamper, og 26 mål på 74 kamper for FK Haugesund.

Siden han forlot RBK før 2020-sesongen, har Søderlund spilt for svenske Häcken og tyrkiske Caykur Rizespor. Det ble bare ett mål på 12 kamper for sistnevnte.

