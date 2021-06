Ajer bekrefter at han vil vekk

MARBELLA (VG) Kristoffer Ajer (23) vil vekk fra Celtic - og det helst i sommer.

HAR FLERE MULIGHETER: Kristoffer Ajer på vei til pressetreffet i formiddag. I bakgrunnen Brede Hangeland. Foto: Bjørn S. Delebekk

Det bekreftet Celtic-stopperen da han møtte pressen i Marbella i dag. 23-åringen har ett år igjen av avtalen med skottene.

– Det er mange rykter, og akkurat nå er det kun rykter. Jeg har ett år igjen av kontrakten og forholder meg til den. Det er klart at noe kommer til å skje i sommer, sier Ajer til VG.

Landslagsstopperen er klar på at han kommer til å være lojal mot klubben, men sier samtidig at for at han og klubben skal bli fornøyd er det greit at det skjer noe i sommer.

– Det er det beste for begge parter, sier han.

Ajer har vært koblet til flere klubber, blant annet Newcastle i Premier League. Selv ønsker han ikke å si så mye om hvor han kan ende opp.

– Klubb vil jeg ikke gå noe inn på. Det får vi ta senere, men det er en topp 5-liga jeg sikter meg inn på.

Klok av skade ønsker ikke Ajer å si så mye som kan bidra til ytterligere spekulasjoner hjemme i Skottland.

– Man må være forsiktig med hva man sier til media. For de utenfor er det vanskelig å forstå hvor stor betydning fotball har i Glasgow. Det kunne vært 120.000 tilskuere hvis man bare hadde bygget ut stadion.

Erfaringen er det han trekker fram når VG spør på hvilke områder han har utviklet seg mest i tiden i Celtic.

– Passer godt i Premier League

– Jeg har fått god erfaring etter å ha spilt snart 180 kamper for en toppklubb som Celtic. Jeg har fått opplevd hvordan fotballen kan være på gode og dårlige dager. Så det har vært en veldig bra erfaring.

Brede Hangeland tror Premier League kan passe Ajer godt.

– Jeg tror det er viktig for Kristoffer å komme opp på et høyere nivå nå. Han er en midtstopper som har alle forutsetninger for å bli ekstremt god. For å bli det så må han oftere få testet hele spekteret, både fysikk, taktiske evner og viktigheten av kampen. Han trenger å kjenne på at han blir testet til maks hver eneste helg. Finner han en klubb hvor det skjer, så vil han oppleve en enorm utvikling, fastslår Hangeland.

Han vet godt hva han snakker om etter rundt 250 kamper som midtstopper for både Fulham og Crystal Palace.

Publisert Publisert: 4. juni 2021 10:49 Oppdatert: 4. juni 2021 11:18