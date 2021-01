Avfeier Klopps United-påstand: – Høres ut som en hykler

Tidligere toppdommer Mark Clattenburg er ikke veldig imponert over Jürgen Klopps uttalelser om antall straffer som tildeles Manchester United.

REAGERER: Mark Clattenburg reagerer på Jürgen Klopps uttalelser om straffespark. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Publisert Publisert Nå nettopp

Etter tapet for Southampton, mandag 4. januar, klarte ikke Liverpool-manager Jürgen Klopp å dy seg:

– Manchester United har fått flere straffer på to år enn jeg har fått på fem og et halvt. Jeg aner ikke om det er min feil. Men det er ingen unnskyldning.

Les også: Dette svarte Solskjær på Klopp-kommentaren

Manchester United har siden starten av 2018/19-sesongen fått totalt 48 straffer i alle turneringer. Det er to flere enn Liverpool har fått siden Jürgen Klopp overtok styringen og ledet sin første kamp, 17. oktober 2015. Mark Clattenburg avfeier kategorisk at det er snakk om favorisering av Manchester United blant dommerstanden.

Supporternettstedet United.no omtalte saken først.

– For det første høres han ut som en hykler hvis han antyder at Uniteds spillere oppsøker straffespark. Mohamed Salah og Sadio Mané er like dyktige til å bruke lignende taktikker, skriver Clattenburg i en kommentar i Daily Mail og legger til:

– Han er tydeligvis nervøs, for ikke siden Sir Alex Ferguson var i Premier League har vi sett et så åpenbart forsøk på å påvirke en dommer foran en storkamp.

Han mener altså at Klopps utsagn om straffene var en klar taktikk for å påvirke dommer Paul Tierney som er satt opp til å dømme storkampen førstkommende søndag. Han kommer også med et utspill som gjør at en tidligere Liverpool-spiller reagerer.

Clattenburg skriver nemlig at Klopp tar feil som mener at Manchester United får en slags favorisering, men at det var en aura rundt klubben under tiden med Ferguson som ikke er det lenger.

– Det pleide å være slik da Ferguson var der, men det har bedret seg ekstremt siden den gang, forteller den tidligere dommeren.

– Det er ganske urovekkende å høre det fra noen som dømte under Fergusons tid og at han innrømmet at det pleide å være skjevhet til fordel for Manchester United, skriver tidligere Liverpool-spiller Dietmar Hamann.

PS! Ole Gunnar Solskjær ble ansatt for like over to år siden. Han har fått tildelt 26 straffer i Premier League siden han tok over 19. desember 2018. Jürgen Klopps mannskap har 16 i samme periode og 30 totalt i hele sin trenerperiode.

Publisert Publisert: 15. januar 2021 05:23