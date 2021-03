Manchester Citys seiersrekke forlenget til 21

(Manchester City-Wolverhampton 4–1) - Liverpool er fortsatt mesteren, sier Manchester City-manager Pep Guardiola. Det kommer ikke til å vare så lenge.

For etter å ha lekt seg med Wolverhampton gjennom store deler av kampen tirsdag kveld, har Manchester City nå en ledelse på 15 (!) poeng ned til Manchester United i Premier League.

Og den spinnville statistikken med 20 seirer på rad i alle turneringer er nå på 21 etter at Gabriel Jesus snudde kampen.

Da hadde Manchester City jaget scoringen etter at Conor Coady utlignet på Wolverhamptons første sjanse i 61. minutt. Wolverhampton hadde et mål til, Leander Dendonckers selvmål i 1. omgang etter at Manchester City hadde rundspilt Wolverhampton.

United neste

Rett før slutt sørget Riyad Mahrez for å feie all tvil til side da han satte inn 3–1-målet etter rot i Wolves-forsvaret.

På overtid var Gabriel Jesus der igjen og ble tomålsscorer. Det skjedde først etter at VAR hadde sett nærmere på en offside-situasjon i forkant hvor keeper Patricio ga en retur fra Gündogan som Jesus enkelt kunne sette inn fra kloss hold.

Før kampen var manager Pep Guardiola en smule pessimistisk da han sa at Manchester City må ha «åtte-ni seirer til» for å kalle seg mester. Ærlig talt, det er 11 kamper igjen av sesongen for denne seiersmaskinen til spanjolen.

Etterpå skrøt han av spillerne.

– Vi var gode selv om vi blir straffet på deres første sjanse. Vi fikk roet oss og skapte mer enn nok på tampen, så seieren var vel fortjent. Vi var fantastisk.

Og da spørsmålet om å fortsette den 21 kamper lange seiersrekken var svaret kort og greit:

– Manchester United!

Mantraet er som kjent en kamp om gangen.

- Vi kunne ha avgjort dette i første omgang. 2. omgang ble tøffere, men vi ga oss aldri. Vi må bare ta kamp for kamp. Nå venter Manchester United, og vi må holde fokuset, sier Riyad Mahrez til BT Sport.

Manchester City har ikke avgitt poeng siden i fjor i 1–1-kampen mot West Bromwich 15. desember.

Og på søndag kan poengavstanden til byrival Manchester United økes. Da venter det klassiske byderbyet i Manchester.

PS! Manchester City tangerte også klubbrekorden på 28 strake kamper uten tap (25–3–0) i alle turneringer.

Publisert Publisert: 2. mars 2021 22:54 Oppdatert: 2. mars 2021 23:21