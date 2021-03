Visste i flere måneder at hun skulle gå den krevende gull-etappen

Publisert Publisert Nå nettopp

Helene Marie Fossesholm kunne godt ha ropt barneskirenn etter målgang med en viss troverdighet. Det er ikke så mange år siden junioren på det norske laget gikk renn for barn.

Denne torsdagen var det litt mer alvor. For Norge handlet VM-stafetten i Oberstdorf om dette: Prestisje, slå Sverige, vinne gullet, revansjere det forsmedelige nederlaget i Seefeld for to år siden eller smørebommen i Sotsji for syv år siden.

Det var med dette som bakteppe at de norske skilederne valgte å sette mesterskapsdebutant og junior Fossesholm til å gå ankeretappen.

Men det som kunne virke som en overraskelse for noen, hadde 19-åringen visst i flere måneder.

Fire glade gullvinnere. F.v.: Heidi Weng, Therese Johag, Tiril Udnes Weng og Helene Marie Fossesholm. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Fakta Norske VM-gull på stafett 1982 i Oslo: Anette Bøe, Inger Helene Nybråten, Berit Aunli og Brit Petersen 2005 i Oberstdorf: Vibeke Skofterud, Hilde Gjermundshaug Pedersen, Kristin Størmer Steira og Marit Bjørgen 2011 i Oslo: Vibeke Skofterud, Therese Johaug, Kristin Størmer Steira og Marit Bjørgen 2013 i Val di Fiemme: Heidi Weng, Therese Johaug, Kristin Størmer Steira og Marit Bjørgen 2015 i Falun: Heidi Weng, Therese Johaug, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Marit Bjørgen 2017 i Lahti: Maiken Caspersen Falla, Heidi Weng, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Marit Bjørgen 2021 i Oberstdorf: Tiril Udnes Weng, Heidi Weng, Therese Johaug og Helene Marie Fossesholm Les mer ↓

Planlagt overraskelse

I forkant handlet det meste om nettopp dette: At Norge valgte å sette den yngste på sisteetappen. Eksperter både i NRK, medier som skriver om langrenn, svensk TV og alle de langrennsinteresserte i landet lurte på om dette kunne være lurt.

Det viste seg å være lurt. Og det som kunne virke som et overraskende uttak, var slett ikke det.

– Det ble jo ikke helt sikkert før i går. Men jeg har forberedt meg lenge på dette. De begynte å snakke om dette rundt juletider. Jeg sa at jeg er klar til å gå den etappen som er best for laget, også sisteetappen, fortalte Fossesholm til Aftenposten etter målgang.

Selv om 19-åringen innrømmer at hun var fryktelig nervøs før VM-debuten på 15-kilometeren, var det aldri snakk om annet enn at hun ikke ville gå den siste etappen.

Lagvenninnene venter på at 19-åringen skal gå Norge inn til gull. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

– Vi har hatt henne i tankene til denne etappen hele sesongen. Derfor begynte vi tidlig å forberede henne på det, og hun har vært interessert i hele tiden, bekrefter trener Ola Vigen Hattestad.

Fakta Helene Marie Fossesholm Født: 31. mai 2001 (19 år gammel) Fra: Vestfossen Klubb: Eiker IL. Meritter: 1 VM-gull (2021 stafett) 4 gull i junior-VM (ett i stafett og to individuelt i 2020), 1 NM-gull Verdenscup: 8 starter, beste plassering: 2. plass på 15 km i Lahti like før VM I tillegg til langrenn har Fossesholm vært en av landets mest lovende terrengsyklister. Les mer ↓

Tenker ikke på fiasko

De visste hva de gjorde. Hun er uredd, sterk i motbakker, god i utforkjøringer og med en spurt som duger.

– Jeg tenker aldri på at det skal gå dårlig. Hvis du tenker at det går dårlig, så går det dårlig. Jeg har det kanskje med meg fra terrengsyklingen. Jeg frykter aldri en nedkjøring. Hvis du tenker på at du ikke skal treffe den steinen, så treffer du den.

I tillegg til å være en av verdens beste langrennsløpere er hun også en meget lovende terrengsyklist.

Fossesholm peker på sine to påmalte flagg etter målgang. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Hun hadde visualisert og tenkt scenarioer for hvordan denne ankeretappen skulle gjennomføres. Ingenting av det hun hadde sett for seg, gikk inn.

– At jeg skulle gå ut 20 sekunder før Russland, var ikke slik jeg hadde tenkt det i det hele tatt. Det var en overraskelse. De andre jentene gjorde en fantastisk jobb.

Lovordene

For mens favorittene Sverige ikke var å se på stadion, skled hun inn til norsk gull. Og etter at hun hadde blitt tatt imot av gledeshyl, åpner armer og flaggveiving i målområdet, var de langt mer meritterte lagvenninnene raus med de gode ordene.

Therese Johaug roper Fossesholm ut. Johaug hadde gitt henne et forsprang på 20 sekunder til Russland. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

– Jeg tvilte aldri på henne da det ble klart at hun skulle gå siste etappe. En råere og mer bunnsolid junior finnes ikke. Hun er et sykt bra tilskudd i gruppen. Det er mye humor, tulling og fjasing, men på treningsøkt så er det fullt fokus, sa Tiril Udnes Weng som hadde levert en solid førsteetappe.

Heidi Weng var ikke like sikker på valget av Fossesholm til slutt.

– Da lille junior skulle ut, ble jeg ekstra nervøs. Men hun hadde stålkontroll. Hun er en harding.

Mange trodde at det var Therese Johaug som skulle gå den siste etappen. En rolle hun hadde i Seefeld for to år siden. Da ble hun slått i avslutningen. Hun hadde få problemer med at det var en svært ung løper som fikk ansvaret.

Uuups! Tiril Udnes Weng klarte ikke å komme seg på pallen på første forsøk. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

– Hun er utrolig tøff i hodet. Jeg prøvde å si til henne på forhånd at hun hadde alt å vinne på den sisteetappen der. Det skulle ikke være noen grunn til å frykte noe som helst, sier Johaug.

De norske jentene lovpriste laget og de lovpriste Fossesholm inntreden i det fellesskapet de er, til tross for at de driver individuelle idretter.

– Det er så morsomt at hele laget lykkes. Og da snakker jeg om hele laget, også de som ikke gikk i dag er viktig sammen med støtteapparatet og smørerne. De gutta i bussen har gjort en fantastisk jobb, sa Therese Johaug. Fortsatt kaptein på laget selv om hun ikke gikk kapteinens etappe.

Juledagen i Oberstdorf kan begynne når Fossesholm kommer i mål. Foto: Richard Sagen

Blågul depresjon

Sverige var altså de store favorittene. Det ble total fiasko. Jonna Sundling fikk trøbbel på førsteetappen. Charlotte Kalla på annenetappen hadde knapt gli. De ble nummer seks til slutt.

– Det er en mardrøm, konstaterte svensk TVs smått legendariske kommentator Jacob Hård fast allerede da Kalla hadde kommet halvveis i sin etappe.

Stemmen fra svensk langrenn er ofte lagt i det lett melankolske leiet. Torsdag ettermiddag hørte vi bare tristhet.

For Sverige var det en nedtur. Smørerne bommet totalt. Charlotte Kalla tapte over halvannet minutt til teten på sin annenetappe. Foto: Richard Sagen

Det var en smørebom. Den store festen ble ødelagt. Dårlig feste og dårlig gli på de to første etappene stoppet den svenske festen før den skulle begynne.

– Jeg beklager. Vi bommet på skiene, sa Sveriges smøresjef Petter Myhlback etterpå uten å gå inn på konkret hva de hadde gjort feil.