Odense-stjerne skadet – mister skjebnekampen mot Vipers

Rikke Iversen, som ble matchvinner mot Vipers søndag, spiller ikke returkampen.

Odenses Rikke Iversen i duell med Emilie Hegh Arntzen i søndagens Champions League-kamp i IBF Arena. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

ODENSE, DANMARK: – Etter nærmere undersøkelse har det vist seg at Rikke Iversen dessverre har pådratt seg et brudd i venstre hånd. Skaden betyr at Rikke etter all sannsynlighet er ute i 4-6 uker.

Det skriver Odense Håndbold på sine hjemmesider tirsdag.

Iversen var svært toneangivende i møtet med Vipers i den første åttedelsfinalen i Champions League. Hun scoret seks av danskenes 36 mål, og ble matchvinner noen få sekunder før slutt.

– Hun er også en bauta i forsvar, så dette svekker Odense, sier Peder Langfeldt, tidligere sportslig leder i Vipers og nå salgs- og markedssjef i Kristiansand Topphåndball (KRS).

Positive nyheter for Vipers

Også kantspiller Akaya Ikehara er bekreftet skadet, etter at hun fikk seg en trøkk mot Vipers søndag. Dermed er det et svekket Odense-lag som møter Viborg til seriefinale i den danske Bambusa-ligaen onsdag, og Vipers i returoppgjøret i Champions League søndag.

Fra Vipers-leiren kom det derimot gode nyheter tirsdag. Katrine Lunde var tilbake mellom stengene på tirsdagens trening, og skal etter all sannsynlighet vokte buret i søndagens kamp.

– Med Rikke Iversen og Akaya Ikehara ute, og Katrine Lunde tilbake, økes Vipers’ avansementsjanser betraktelig. Det gjør dem til favoritter, sier Langfeldt.

