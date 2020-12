Solskjær og Guardiola nøytraliserte hverandre i sjansefattig Manchester-derby

(Manchester United - Manchester City 0–0) En «annullert» straffe var det nærmeste man kom en avgjørelse på Old Trafford.

Marcus Rashford ble spilt gjennom og felt av landsmannen Kyle Walker, som ble reddet av at VAR brøt inn og dømte offside.

Det var et merkelig tamt og innholdsfattig Manchester-derby hvor lagene latet til å nøytralisere hverandre fullstendig.

At det tok nesten 80 minutter før Harry Maguire noterte seg for kampens første gule kort, sier det meste om mangelen på temperatur og intensitet.

– Det verste Manchester-derbyet i moderne historie, mener Independent-skribenten Miguel Delaney.

Han er ikke den eneste som kjedet seg.

– Målløst, ganske livløst og desperat savn etter tilskuere, skriver Henry Winter i The Times.

– Det blir en annen atmosfære uten fansen. Ingen av oss skapte mange sjanser. Det er nok et rent bur, men for oss var det frustrerende at vi ikke kom herfra med mer, sier Manchester City-stopper John Stones til Sky Sports.

Begge lagene skapte et par halvfarligheter på dødball, men det tok over en halvtime før noen av lagene klarte å få en avslutning på mål.

Tre minutter etter at Paul Pogba hadde oversett en stor mulighet til å slippe ballen videre til en åpen Mason Greenwood, viste Kevin de Bruyne sitt vanvittige overblikk.

Belgieren slapp ballen på ett touch videre til Riyad Mahrez, men David de Gea reddet på karakteristisk vis med beina.

DUELL: Ole Gunnar Solskjær og Pep Guardiola. Foto: PAUL ELLIS / X01348

Like etter pause trodde Manchester United at de fikk straffespark. Chris Kavanagh pekte på straffemerket da Marcus Rashford ble felt, men VAR grep inn ettersom United-angriperen var en halvmeter offside.

Litt senere forsøkte Rashford seg med et skudd med venstrefoten, men ballen gikk noen meter til side for mål.

Kevin de Bruyne fikk en god mulighet midtveis i den andre omgangen. Victor Lindelöf, som var en markant skikkelse med flere viktige involveringer, blokkerte imidlertid belgierens forsøk.

Dermed endte kampen uten scoringer. Det er tredje gang på rad at Manchester City går målløse av banen mot Manchester United.

Det utgjør en solid andel av de 23 gangene Manchester City har gått av banen uten å score under Pep Guardiola (på totalt 252 kamper).

Manchester City og Manchester United har møttes seks ganger under Ole Gunnar Solskjærs ledelse.

Rødtrøyene vant begge oppgjørene i ligaen forrige sesong (2–1 borte og 2–0 hjemme). Manchester City trakk det lengste strået i ligacupen, hvor de vant 3–1 på Old Trafford og tapte 0–1 på Etihad.

Manchester United er nå fire poeng bak ligaleder Tottenham med like mange kamper spilt. City følger ett poeng bak.

