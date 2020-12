Egner Granerud 0,5 poeng fra VM-gull: – Fryktelig surt

Halvor Egner Granerud (24) var svært nær ved å ta VM-gull i skiflyging etter et superhopp på 243 meter i siste omgang, men ble slått med så lite som 0,5 poeng etter fire hopp.

Vi må helt tilbake til 1973, det andre skiflygings-VM, for å finne et like jevnt resultat. Den gang var Hans-Georg Aschenbach 0,5 poeng foran Walter Steiner - men den gang var det bare to gjeldende hopp på grunn av forholdene.

Halvor Egner Granerud hadde 4,6 poeng opp til leder Karl Geiger før de to avgjørende hoppene i skiflygnings-VM lørdag.

I det første satte han press på tyskeren med et hopp på 239 meter, men Geiger svarte på mesterlig vis. Med et hopp på 240,5 meter økte Geiger ledelsen sin til 7,7 poeng før det avgjørende hoppet i Planica.

I finaleomgangen hoppet Egner Granerud helt ned til 243 meter - hans lengste hopp i karrieren. Geiger måtte nøye seg med et hopp på 231 meter, men takket være bedre stilkarakterer vant altså tyskeren med så lite som 0,5 poeng.

– Nå tror jeg endelig har skjønt hva Rune Velta (slått med tre poeng i 2012) tenker om sølvet i Vikersund. Det er surt altså, sier Egner Granerud i et intervju med NRK etter rennet.

– Jeg sa det vel før mesterskapet, at hvis jeg føler at jeg har gjort det så bra jeg kan, så skal jeg være fornøyd uansett. Jeg føler ikke det altså. Jeg hopper to gode andreomganger, men et dårlig hopp i førsteomgang i går. Da er det fryktelig surt å bli nummer to, sier Egner Granerud.

Sølvet er Egner Graneruds første medalje i et internasjonalt mesterskap på seniornivå.

Robert Johansson var med i kampen om medaljene før lørdagens hopp, men klarte ikke helt å henge med de fire beste i den tredje omgangen og hadde 20,1 poeng opp til bronseplassen før den siste omgangen.

Der hoppet han fint ned til 232 meter, men det var ikke nok til å hoppe seg opp til en pallplass og Johansson endte på femteplass.

Fakta Norske medaljevinnere i VM i skiflyging Gull:

1988: Ole Gunnar Fidjestøl i Bad Mitterndorf (Kulm)

2004: Roar Ljøkelsøy i Planica

2006: Roar Ljøkelsøy i Bad Mitterndorf (Kulm)

2018: Daniel-André Tande i Oberstdorf

Sølv:

1994: Espen Bredesen i Planica

2012: Rune Velta i Vikersund

2014: Anders Bardal i Harrachov

2016: Kenneth Gangnes i Bad Mitterndorf (Kulm)

2020: Halvor Egner Granerud i Planica

Bronse:

1981: Tom Levorstad i Oberstdorf

2010: Anders Jacobsen i Planica Les mer

VANT: Karl Geiger ble verdensmester i Planica. Foto: JURE MAKOVEC / AFP

Roar Ljøkelsøy har vunnet to av de fire norske individuelle VM-gullene i skiflyging og føler med Granerud.

– Det er selvfølgelig veldig, veldig surt å være så nærme å bli verdensmester. Han hadde nesten fortjent å bli delt verdensmester, sier Ljøkelsøy til VG.

– Det er surt i dag, men han vil kunne se tilbake på det som en god prestasjon om 15–20 år, sier trønderen.

Ljøkelsøy peker på to grunner til at det ble sølv og ikke gull for Egner Granerud.

– Det er litt på stil, men det er mer på at andreomgangshoppene var bedre enn førsteomgangene. Det var der det skortet, sier Ljøkelsøy.

Egner Granerud ble slått av Geiger med 14,1 poeng i førsteomgangen fredag og 3,1 poeng i førsteomgangen lørdag. I andreomgangene var det Egner Granerud som var best, og tok inn 9,5 poeng fredag og 7,2 poeng lørdag.

Ljøkelsøy har selv vært trener for det tyske hopplandslaget, og sier at han «omtrent er den eneste som trodde Geiger kunne vinne».

– Han har ofte brems rett ut av hoppet, men han er kanskje best i verden til å fly fra kulen og ned. Hvis han var bestemt nok, så regnet jeg med at han ville være med i toppen, sier Ljøkelsøy.

Mesterskapet avsluttes med en lagkonkurranse søndag. Norge har vunnet VM-gull i lagkonkurransen de to siste mesterskapene og vil igjen være blant favorittene. Norge stiller der med Halvor Egner Granerud, Daniel-André Tande, Johann André Forfang og Robert Johansson.

Tyskland, Polen og muligens Østerrike er konkurrentene Ljøkelsøy tror blir de tøffeste for det norske hopplandslaget.

– Jeg vil si at det er helt åpent. Jeg hadde polakkene som favoritt før sisteomgangen i dag, men der viste de litt svakhetstegn.

