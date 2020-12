Opplysninger til VG: TV 2 i ferd med å kuppe milliardkamp om norsk fotball

TV 2 skal ha sikret seg en eksklusiv forhandlingsrett i oppgjøret om å vise norsk fotball fra 2023 til 2028. Manøveren skal ha satt Telenor og Altibox ufrivillig på sidelinjen.

TV 2-SJEF: Olav Sandnes er administrerende direktør og sjefredaktør i TV 2. Foto: Paul Sigve Amundsen, NTB

Tirsdag erfarte Kampanje at Telenor og Altibox hadde kommet med et bud på rundt 4,5 milliarder kroner til Fotball Media, som forvalter medierettighetene til norsk fotball. Det er en sum bransjenettstedet hevder skal være høyere enn budet fra TV 2.

Etter anbudsfristen 1. desember fulgte individuelle presentasjoner av de ulike aktørenes konsepter, får VG opplyst.

Konstellasjonen Telenor/Altibox skal ha holdt sin presentasjon 4. desember. Etter dette skal TV 2 ha kommet med et fremstøt som inneholdt en klausul om eksklusiv forhandlingsrett hvis Fotball Media ønsket å gå videre med dem, ifølge VGs kilder.

Forhandlingsutvalget i Fotball Media, som eies av Norges Fotballforbund (NFF) og Norsk Toppfotball (herreklubbene), skal, ifølge VGs opplysninger, deretter ha godtatt kravet fra TV 2, noe som har satt dem i førersetet om rettighetene. TV 2-direktør Olav Sandnes ønsker ikke å kommentere dette.

I etterkant skal Telenor/Altibox ha forhøyet sitt bud.

Daglig leder for Fotball Media og medlem av forhandlingsutvalget, Knut Kristvang, vil ikke kommentere prosessen overfor VG.

TAUS: Daglig leder Knut Kristvang vil ikke uttale seg om Fotball Medias salg av medierettigheter. Foto: Berit Roald, NTB

Bekrefter bud

Telenor-direktør Camilla Amundsen og Altibox-direktør Tor Morten Osmundsen ønsker heller ikke å kommentere forhandlingene utover noen felles svar som de har sendt VG på e-post.

Telenor og Altibox bekrefter imidlertid at de har kommet med bud.

– Vi har foreløpig ikke hatt mulighet til å forhandle, men ser frem til å ta fatt på denne prosessen, og har tro på at fotballen tar initiativ til dette. Altibox og Telenor har et bredt konsept som vekter og balanserer både Eliteserien for herrer, Toppserien for kvinner og bredden, sier Telenor-direktør Amundsen og Altibox-direktør Osmundsen.

TOPPSJEF: Tor Morten Osmundsen er administrerende direktør for Altibox. Foto: Altibox

– Vi ønsker å tilby våre kunder og det norske publikumet norsk fotball i de kanalene som er enkelt tilgjengelig for dem. Vi utarbeidet et forslag etter innspill fra alle interessentene av fotballen som vil være bra for forbundet, klubbene, spillere, fans på stadion og seere i de tusen hjem. I vårt forslag til fotballen har vi solide planer for å løfte også Toppserien og Obos-ligaen. Blant annet tilbyr vi en totalpakke som vil være svært positiv for utviklingen av kvinnefotballen og håper at disse interessene blir tatt hensyn til i beslutningsprosessen, forteller Telenor- og Altibox-sjefene.

– Har dere fått bekreftet at deres bud var høyere enn TV 2 sitt, slik Kampanje hevder?

– Vi har ikke innsikt i de andre budene som har kommet inn, men ser at Kampanje har opplyst at vi har det høyeste budet. Hvis det stemmer, har vi stor forventning til videre dialog med fotballen.

Til opplysningen om at TV 2 skal ha sikret seg en eksklusiv forhandlingsrett, svarer de:

– Vi ønsker ikke å kommentere dette nærmere utover at eksklusive forhandlinger normalt sett ikke vil være det som fører til høyest pris og kvalitet. Vi oppfatter at vi har et svært godt tilbud til fotballen og ser frem til videre dialog vedrørende dette tilbudet.

En av grunnene til at TV 2 setter inn store ressurser for å kapre rettighetene til norsk fotball, er at de tidligere i år tapte kampen om å vise Premier League fra 2022 til 2028 til nordiske NENT Group.

TV 2-direktør Olav Sandnes har også satt sammen et team med stor erfaring for å lykkes: John Robberstad, som i 2005 ble omtalt som hjernen bak «fotballmilliarden», er deres forhandlingsleder. Han har blant andre med seg tidligere generalsekretær i NFF og UEFA-topp Kjetil Siem.

fullskjerm neste I TV 2-TEAMET: John Robberstad møtte VG i 2005 for å snakke om salget av fotballrettigheter. Nå vil han kjøpe dem på TV 2s vegne. 1 av 3 Trond Solberg, VG

– Når vi byr på rettigheter, byr vi med hele TV 2. Hvem det er som sitter i de enkelte prosessene, er ikke det mest avgjørende. Det er at det er TV 2, rett og slett, sier TV 2-direktør Olav Sandnes til VG på spørsmål om hvordan han vil beskrive teamet.

– Hva vil du si at TV 2 representerer i denne sammenheng?

– He-he. Vi kan bekrefte at vi er interessert i rettighetene for norsk fotball. Så forholder vi oss lojalt til den prosessen som går. Jeg tror ikke jeg skal kommentere mer på det, sier Sandnes.

– Hvordan vil du betegne forhandlingssituasjonen dere er i nå?

– Det er norsk fotball som må uttale seg om det.

– Når forventer du en avklaring?

– Jeg tror jeg har kommentert det jeg kan om denne prosessen.

PS! VGs eier, Schibsted, har tidligere bekreftet at selskapet har lagt inn bud på rettighetene sammen med Polaris og Amedia.