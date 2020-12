Aamodt Kilde mot nok en seier: – Kunne ikke gjort det så mye bedre

Aleksander Aamodt Kilde (28) har virkelig funnet formen, og ligger an til å ta sin andre seier på like mange dager i Val Gardena.

Rennet er ikke over ennå, men alle de antatt beste har kjørt. Saken oppdateres.

Fredag var han best i Super-G, og lørdag var jammen Aleksander Aamodt Kilde raskest også i utfor - når alle de antatt beste har kjørt.

– Det var ordentlig digg og jeg kjente at det fløt hele veien. Men jeg tar ingenting på forskudd, det er fortsatt mange raketter igjen. Jeg er superhappy - jeg kunne ikke gjort det så mye bedre, sier Kilde til NRK.

Han kjørte et nærmest perfekt utført renn fra start til slutt og smadret landsmann Kjetil Jansrud, som hadde ledet frem til det tidspunktet, med 62 hundredeler. De to nordmennene kjørte nokså likt i store deler av bakken, men mot slutten fant Kilde noen ekstra km/t nederst i alpinstøvlene som gjorde at han distanserte kompisen.

Etter hvert var det flere som klarte å kaste seg foran Jansrud, blant andre amerikanske Ryan Cochran-Siegle og Beat Feuz. Bryce Bennett kom inn på samme tid som Jansrud, som foreløpig ligger an til en delt fjerdeplass.

Det ble en norsk-amerikansk storeslem, med bare én sveitser som trengte inn på topp seks. Adrian Smisted Sejersted gikk inn som nummer 20.

– Aleks kjører som jeg ønsker å kjøre. Jeg havnet litt på etterskudd hele veien, og endte med at løypa kjørte meg og ikke omvendt, sier Jansrud til NRK.

Men når alle de antatt beste har kjørt, er det ingen som har klart å true den suverene tiden til Aleksander Aamodt Kilde.

På kvinnesiden gjorde Kajsa Vickhoff Lie karrierebeste med en fjerdeplass i utfor, seks hundredeler bak pallen. Hun ledet halvveis, men én svak sving kostet dyrebar fart og dermed en potensiell pallplass.

MOT SEIER: Aleksander Aamodt Kilde er verdens beste fartskjører om dagen. Nå går han mot to strake seirer i verdenscupen. Foto: LEONHARD FOEGER / Reuters

