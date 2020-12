Folkebørsen: Super-Silje knekte Frankrike igjen

HERNING (VG) (Frankrike-Norge 20–22) Silje Solberg sto frem med redninger som Frankrike aldri kunne svare på. Superkeeperen la grunnlaget for EM-gullet.

forrige











fullskjerm neste 1 av 5 Bjorn Steinar Delebekk

Publisert Publisert Nå nettopp

Györ-keeperen mistet halve EM på grunn av corona. Men var Norges store spiller frem til 14–10-ledelse ved pause. Hun startet med en glimrende redning med foten på et gjennombrudd fra Pauletta Foppa.

Etter 30 minutter hadde hun reddet ni av 19 franske skudd - et av dem i fast grep - mens hele syv av 10 franske scoringer kom på åpne muligheter. Hun var akkurat det samme marerittet for Frankrike da Norge vant EM-semifinalen på vei mot det forrige gullet i Göteborg for fire år siden.

2. omgang startet med ny Solberg-redninger. Frankrike-keeper Cleopatre Darleux svarte, mens laget prøvde seg med både ny formasjon og 7 mot 6 spillere i angrep. Norge fikk scoringsstopp i 10 minutter. Etter 49 minutter sto det 17–17.

Etter nye Solberg-redninger scoret søsteren Sanna Solberg-Isaksen Norge 22–20. Etter en ny redning av tvillingsøsteren var gullet i boks.

Sett dine poeng på VGs folkebørs. Her er vår bedømmelse av Norge i EM-finalen.

Publisert Publisert: 20. desember 2020 19:27