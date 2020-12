Supertalent forlenger med Rosenborg - var ønsket av Chelsea

Hun er beskrevet som et av norgeshistoriens største fotballtalenter. Nå har Julie Blakstad (19) skrevet under på en ny toårskontrakt med RBK.

BLIR I TRONDHEIM: Julie Blakstad fortsetter i Rosenborg. Foto: Heiko Junge, NTB

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

– Det er veldig deilig å få landet det, kunne ta juleferie og slappe litt av. Jeg gleder meg til å ta fatt på nye år, sier Blakstad til VG.

Hun har vært svært ettertraktet, men valgte å bli i Trondheim og Rosenborg. Der vil hun også fortsette teknologistudiene på NTNU.

– Jeg syns Rosenborg er en veldig bra klubb. Jeg tror de kan bidra til at jeg utvikler meg videre her, og det er det viktigste for meg. Så er det positivt at jeg kan kombinere det med studier, sier 19-åringen fra Ottestad.

Adresseavisen omtalte kontraktsforlengelsen først.

RBK-PROFIL: Blakstad i aksjon denne sesongen. Foto: Carina Johansen, NTB

Stor interesse

Midtbanespilleren scoret syv mål på 18 kamper for et RBK-lag som kom på 2. plass i ligaen denne sesongen. I tillegg debuterte hun på A-landslaget i oktober.

Hun bekrefter overfor VG at det bidro til at Chelsea var interessert i å hente henne til England.

– Vi har vært i kontakt med dem. Det har vel ikke vært noe konkret på bordet, men det har vært interesse fra klubber. Det er kult, sier Blakstad.

– Men vi har snakket mest med Rosenborg. Jeg trives veldig godt her, så RBK har vært mest aktuelt. Jeg føler at dette er riktig for meg. At vi får spille Champions League her til neste år, bidro til at jeg ville være her. Det er en ypperlig mulighet til å vise seg frem.

PÅ LANDSLAGET: Blakstad debuterte for Norge i oktober. Her er hun i duell med walisiske Natasha Harding. Foto: NTB

Lykkelige RBK-ledere

Rosenborg-trener Steinar Lein er veldig glad for å ha med Blakstad videre til etter EM i 2022. 19-åringen ble kåret til årets unge spiller i Toppserien i fjor og er i år nominert til prisen som ligaens aller beste spiller.

– Dette er en særdeles viktig signering for oss. Alle som har sett oss spille i år, vet hvor god Julie er og hvor betydningsfull hun er for laget vårt. At hun fortsatt bare er 19 år, sier mye om utviklingspotensialet hennes. Vi gleder oss til å bidra til å gjøre Julie til en enda mer komplett spiller de neste sesongene, sier Lein til klubbens egen nettside.

– Denne avtalen er helt i tråd med vår langsiktige plan om å være den mest attraktive klubben i Norge. Julie Blakstad er den type spiller som legger listen høyt og bekrefter våre ambisjoner, sier daglig leder Ragnar Slettestøl.

Publisert Publisert: 11. desember 2020 14:49 Oppdatert: 11. desember 2020 15:10