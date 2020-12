Fransk skremmeskudd – EM-finalen kan bli norsk revansjekamp

HERNING (VG) (Frankrike-Kroatia 30–19) De regjerende europamesterne feide EM-sensasjonen av banen i semifinalen. Det kan bli en stor revansjekamp for Norge i søndagens EM-finale. Det sure VM-tapet for tre år siden er ikke glemt.

LEKENDE LETT: Kalidiatou Niakate jubler for scoring sammen med Chloe Valentini (til venstre) og Grace Zaadi. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Kl. 20.30 smeller det mellom Danmark og Norge i Boxen. Frankrike sendte ut et skikkelig skremmeskudd til begge i kveldens første semifinale.

– Norge er et komplett lag som har blitt enda mer komplett med Henny Reistad, sier Frankrike-trener Olivier Krumbolz på VGs spørsmål før semifinalen. Men advarte samtidig mot at det kan bli vanskelig mot et Danmark i stor fremgang.

Etter en jevn start kjørte Frankrike over Kroatia før pause. Grace Zaadi og Alexandra Lacrabere kom i gang med scoringene og allerede etter det første kvarteret var de foran med 8–3.

Keeper Amandine Leynaud vartet opp med fine redninger og det ble uhyre vanskelig å være Kroatia. EM-sensasjonen bråstoppet i det perfekte franske forsvarsspillet. Mens Frankrike moste på med kontringer og sikret seg finaleplassen lenge før pause.

KLASSEKEEPER: Amadine Leynaud. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Farten var langt lavere i VM-finalen for tre år siden. Norge var store favoritter, men Frankrike dro ned tempoet og halte inn VM-gullet med sifrene 23–21.

Senest denne uken kommentere Thorir Hergeirsson det svært skuffende tapet i Hamburg.

– De brukte først 45 sekunder på å gå opp i angrep og så 45 sekunder på spille angrepene, beskrev landslagssjefen som tapte den taktiske kampen mot enda mer erfarne Krumbholz - som ledet Frankrike allerede i VM-finalen mot Norge for 21 år siden.

Norge kom Tyskland-VM rett fra fantastiske kamper hvor Nederland og Russland ble slått med henholdsvis ni og 17 mål. Men keeperne Katrine Lunde, Kari Aalvik Grimsbø og Silje Solberg vartet bare opp med seks redninger i finalen, mens Stine Bredal Oftedal bommet på seks av syv skuddforsøk.

Det er ingen tvil om at en eventuell EM-finale mot de franske jentene vil bli sett på som en stor revansjekamp både for Stine Bredal Oftedal og de 11 andre fra dagens EM-lag som var med på nedturen for tre år siden.

Landslagskapteinen er til daglig lagvenninne i Györ med keeper Leynaud, forsvarssjef Beatrice Edwige og Frankrikes kanskje aller beste spiller, Estelle Nze Minko. Den lettbente bakspilleren fikk seg en smell etter 15 minutter mot kroatene og måtte hjelpes av banen. Men kom tilbake etter pause.

De franske jentene fulgte opp VM-gullet med å vinne EM hjemme i Paris for to år siden. Men floppet fullstendig og ble nummer 13 i fjorårets VM i Japan.

Norge har vunnet de tre siste kampene mot Frankrike, men alle møter har vært jevne og vanskelige: 23–21 (2018), 24–22 (2019) og 29–28 (2020).

Veronica Kristiansen var Norges store spiller da de franske jentene ble satt på plass med knappest mulig margin under Golden League i Århus 3. oktober i år.

