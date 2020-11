Helsedirektoratet varsler ny vurdering – landslagsspillere kan måtte gå i karantene

Helsedirektør Bjørn Guldvog (62) satte ned foten for gjennomføringen av landskampen mellom Norge og Israel. Nå kan landslagsspillerne måtte følge samme karantenebestemmelser som andre arbeidsreisende.

HELSEDIREKTØR: Bjørn Guldvog. Foto: Terje Bendiksby

– Det er egentlig ønskelig at de samme kravene stilles til idrettsutøvere som til andre yrkesaktive, sier Bjørn Guldvog til VG.

Helsedirektøren påpeker at UEFA-protokollen ble laget på en annen tid med vesentlig mindre smitte.

Det betyr at spillere som til daglig spiller i Eliteserien, som Bodø/Glimts Patrick Berg og Marius Lode, kan måtte gå i karantene.

– Protokollen vil ikke gi samme beskyttelse når grunnsmitten i samfunnet er svært høy. Derfor mener vi det er grunn til å vurdere dette på nytt, sier han.

Fakta A-landslagsspillere fra Eliteserien (5) Bodø/Glimt (2): Patrick Berg og Marius Lode Odd (1): Sondre Rossbach Rosenborg (2): André Hansen og Markus Henriksen Les mer

Generalsekretæren i Norges Fotballforbund (NFF) sier at problemstillingen er så ny at han ikke ønsker å gå inn på det nå, men sier det kan bli veldig aktuelt de neste dagene.

– Det er en uttalelse han må stå for, men vi er kjent med at det er spesielt karantenebestemmelsene han er opptatt av, sier Pål Bjerketvedt til VG.

UTSATT: Midtstopper Marius Lode (t.v.) og Bodø/Glimt-kaptein Patrick Berg er blant spillerne som er tatt ut på det norske A-landslaget og som til daglig spiller i Eliteserien. Foto: Bjørn S. Delebekk

Gjennom UEFA-protokollen erstattes karantenebestemmelsene med et testregime, hvor spillerne blir testet jevnlig.

Dette er godkjent også i Norge, men Bjerketvedt opplever at dette er mer omstridt i Norge enn i noen andre land i Europa.

– I alle andre land er den akseptert i den form den er skrevet. Vi har stor respekt for at Norge tenker annerledes, det har ført til at vi har en lav smittesituasjon sammenlignet med mange andre land, sier Bjerketvedt.

GENERALSEKRETÆR: Pål Bjerketvedt i NFF. Foto: Frode Hansen

Helsedirektør Bjørn Guldvog varsler at de kommer til å se nærmere på om det er forsvarlig at testregimet fortsetter å erstatte karantenebestemmelsene.

– Vil dette være avklart før avreise til Romania og Østerrike?

– Det kan jeg ikke love. Det er en vurdering som også vil innebære et oppdrag til oss fra regjeringen. Vi får se hvordan vi skal prosessere dette, sier Guldvog.

– Sånn rent praktisk betyr det jo at spillere hos Bodø/Glimt, for eksempel, ikke kan spille kampen mot Strømsgodset hvor gullet kan bli avgjort?

– Jeg vil ikke forskuttere noen beslutning her, men nå er situasjonen i Europa ganske annerledes enn den var da UEFA sin protokoll ble laget.

