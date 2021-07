Skjønner hvorfor hun ble OL-vraket: - Lyver om jeg sier noe annet

Men Emilie Hegh Arntzen (26) innrømmer at den tøffe beskjeden har gått inn på henne.

Emilie Hegh Arntzen blir ikke å finne i Tokyo-OL. Det har hun forståelse for. Foto: Vidar Ruud

Bakspilleren forteller til VG at hun fikk vite om vrakingen under et møte fredag kveld.

– Jeg hadde et møte med trenerne kvelden før troppen skulle offentliggjøres. Der fikk jeg beskjeden. Det var naturlig nok veldig skuffende. Ikke minst fordi det er snakk om et OL, forteller Arntzen til VG.

– Forstår du hvorfor du har blitt vraket?

– Jeg skjønner argumentene deres, ja. Jeg kjenner meg igjen i det de sier - og jeg lyver om jeg sier noe annet. Jeg har sett denne komme. Men det er fortsatt like kjipt når det faktisk blir sånn, forteller Arntzen, som ikke vil gå inn på hvilke begrunnelser hun har fått fra landslagsledelsen.

Hun er fremdeles på samling sammen med resten av troppen og reservene i Frankrike. Der har hun hatt en oppklarende prat med landslagssjef Thorir Hergeirsson i etterkant av den nedslående beskjeden.

Selv om den verste skuffelsen nå har lagt seg, erkjenner hun at det er tungt å være med på en samling hvor hun vet at hun ikke skal være med videre når mesterskapet kommer.

– Jeg føler egentlig at jeg går inn og ut av en slags «zombie-boble» i min egen verden. Etter uttaket merker man at man ikke er like mye med på trening heller. Det skal bli godt å komme hjem en tur, sier den ferske CSM Bucuresti-spilleren.

Selv om hun har vært langt nede etter vrakingen, er hun klar på at hun skal gi sitt ytterste som reserve. Hun trenger bare litt tid til å omstille seg først.

– Det var aldri aktuelt å si nei til å være reserve, selv om jeg nok tenkte det akkurat da jeg fikk beskjeden. Men jeg vil være der og bidra for laget og venninnene mine så godt jeg kan. Jeg må opp igjen på hesten om jeg skal komme tilbake dit jeg vil være, understreker 26-åringen.

Men rollen som reserve gjør også at hun får en noe senere oppstart i sin nye klubb enn hun potensielt kunne ha fått.

– Akkurat det er litt kjedelig. Jeg skulle gjerne kommet i gang før, nå som det ikke blir OL. Men slik er det. Det blir uansett godt å prøve noe nytt. Jeg gleder meg masse til det, sier Arntzen, som fikk en drømmeavslutning på de fire årene i Vipers med Champions League-gull for noen uker siden.

– Jeg er ganske emosjonell i utgangspunktet, så jeg hadde en viss anelse om at det kom til å bli en tøff avskjed. Men jeg klarte heldigvis å holde det på avstand under kampene. Det ble en utladning da vi faktisk klarte det.

Skiensjenta er snart klar for en helt ny profftilværelse i Romania. Det er noe hun alltid har drømt om.

– Jeg hadde egentlig ikke noen grunn til å forlate Vipers. Jeg har hatt det fint der, men jeg kjente at jeg trengte å gjøre noe nytt. Jeg er litt rastløs av meg, og jeg har hatt lyst til utlandet en stund. Nå var tiden inne, sier Arntzen, som håper å være tilbake i landslagstroppen til VM i desember.

