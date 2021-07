Ekspertenes EM-favoritter: – Forsterket tro på England

Med flere av storfavorittene ute allerede før kvartfinalene, er det ikke mange av de store kanonene igjen. Dette er ekspertenes favoritter.

FAVORITTER: Tor-Kristian Karlsen har England som favoritt til å vinne fotball-EM. Foto: ANDY RAIN / POOL

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Blant de landene man forventer å prestere i mesterskap, er det kun Belgia, Italia, Spania og England som har mulighet til å kjempe om EM-tittelen.

– De to beste lagene er Belgia og Italia, så den som vinner den kvartfinalen ser jeg på som favoritt, sier VGs fotballekspert Kai Bardal og fortsetter:

– Jeg hadde Belgia som favoritt før mesterskapet, men sjansene minsker uten Kevin De Bruyne.

Les også: Martinez om skadene

Fakta Kvartfinalene i EM på TV: Fredag 2. juli: Sveits - Spania kl. 18:00 – NRK 1 Belgia - Italia kl. 21:00 – TV 2 Lørdag 2. juli: Tsjekkia - Danmark kl. 18:00 – TV 2 Ukraina - England kl. 21:00 – NRK 1 Les mer

Foto: Sofascore

Tor-Kristian Karlsen, fotball-speider og leder, som også skriver om fotball for VG, er enig om at Belgia er en av favorittene, men trekker frem et annet land som de han tror kommer til å få med seg pokalen hjem.

VGs EM-studio: Få siste nytt

– Jeg hadde en «hunch» på England før mesterskapet startet, med Belgia som en sterk outsider. Vinglet også litt innom Frankrike, men for meg fremsto de som noe overvurderte, sier Karlsen og utdyper:

Han forteller at han trodde Southgate ville ha en mer positiv tilnærming med flere offensive og kreative spillere i startoppstillingen. Det har han sett lite til hittil i mesterskapet.

– Men nå har jeg ironisk nok fått forsterket tro på England fordi de har endt opp med å spille en gjerrig «mesterskapsfotball», forteller han.

forrige





fullskjerm neste AS sin forside 30. juni. 1 av 2 Foto: Screenshot AS.

Selv om ingen av ekspertene nevner Spania i gull-kampen, er de spanske mediene meget positive for egne sjanser.

«Giganten er Spania», pryder AS sin forside onsdag morgen, med den klingende undertittelen:

«Bookmakerne anerkjenner allerede de røde som andre-favoritt etter England».

Det er derimot ikke Bardal enig i:

– Det er dem hvert fall ikke. Og jeg har egentlig ganske sympati for Spania, men det er stor forskjell på laget som vant alt før, og de som spiller nå.

AS er ikke alene om ha troen på sitt egent landslag. Også Mundo Deportivo ser lyst på de spanske mulighetene:

«Rød eufori – Luchos (Luis Enrique) Spania har gått fra å være på kanten av KO (knock out) til å spille bra og komme blant favorittene.»

Publisert Publisert: 2. juli 2021 07:11