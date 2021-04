Mandalitt imponerte mot sykkelstjernene i Nederland

Kristoffer Halvorsen fikk aldri sjansen til å spurte mot de store kanonene onsdag, men Søren Wærenskjold imponerte lenge.

Søren Wærenskjold, her fra tiden i Joker. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Mandalitten Søren Wærenskjold viste gode takter i onsdagens ritt Schelderprijs i Nederland. Mot mange av de største spurtkanonene i verden klarte 21-åringen å komme seg med i et stort brudd og ble sittende der hele dagen.

Wærenskjold satt fint plassert halvannen kilometer før mål, men ble så litt presset ut til kanten. Da spurten gikk, var veien fram for lang. Dermed ble det ingen topp ti-plassering for sykkeltalentet.

Vant gjorde Jasper Philipsen foran stjernene Sam Bennett og Mark Cavendish.

Alexander Kristoff, Edvald Boasson Hagen og Sven Erik Bystrøm kom alle inn med hovedfeltet et stykke bak bruddet.

Kristiansanderen Kristoffer Halvorsen måtte stå av etter en velt helt i starten av rittet.

– Rapportene vi har fått så langt er at det ikke dreier seg om en alvorlig skade. Han skal være rimelig hel, det er iallfall ingen bruddskader som er ventet. Det skal ha gått rimelig greit, men nok til at han har stått av, fortalte Eurosports kommentator Jørn Sundby til tv-seerne.

Kristoffer Halvorsen Foto: Kjartan Bjelland

Redaktør for nettstedet Procycling, Jarle Fredagsvik, har på Twitter lagt ut et bilde som viser at Halvorsen holder seg til armen.

Store ryttere som Marcel Kittel, Mark Cavendish og Tom Boonen har alle flere etappeseiere i rittet. Alexander Kristoff vant i 2015.