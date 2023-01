Tengstedt solgt for over 100 millioner til Benfica: – En historisk avtale for Rosenborg

Rosenborg-suksessen Casper Tengstedt (22) er solgt til portugisiske Benfica for en rekordsum.

Etter det VG kjenner til, betaler Champions League-klubben omtrent ti millioner euro for å sikre seg dansken, som etter dagens kurs vil bety 107 millioner kroner. I tillegg kan bonuser slå inn: TV 2 har rapportert at det kan øke til rundt 120 millioner kroner med fullklaff for Tengstedt i Portugal.

– Det er en historisk avtale for Rosenborg, men samtidig trist å miste en så god spiller. Men når den sportslige pakken for Casper og den økonomiske pakken for oss er så bra, da ble det en enkel avgjørelse, sier RBKs sportslige leder Micke Dorsin.

Tengstedt kom til Rosenborg i sommer og har levert 15 scoringer på 14 kamper for trønderne. Ifølge VGs opplysninger kostet han 8,5 millioner kroner fra Horsens.

Den danske klubben skal ha en prosentandel av Benfica-pengene nå, men Rosenborg knuser nå klubbrekorden for en overgangssum. Inntil i dag tilhørte den John Carew, da superspissen ble solgt til spanske Valencia for omtrent 75 millioner kroner (9 millioner amerikanske dollar og ti cent!) i Tengstedts fødeår 2000.

– Dette er et helt vilt salg, medgir Rosenborg-trener Kjetil Rekdal overfor VG.

Han beskriver det som «tosidig» å miste superspissen etter bare fem måneder. Tengstedt skjøt Rosenborg til tredjeplass i Eliteserien og Europa-plass.

– Det er vemodig å miste en så fin gutt og en så god spiller så fort. Men det er en del av fotballen, businessen og hverdagen. Snur du det andre veien, så var det slik for ett år siden (da Rekdal overtok) at Rosenborg ikke var kvalifisert for Europa, hadde økonomi som skrantet og hatt tøffe år, påpeker Rekdal – og sikter altså til at de er tilbake på medaljeplass, har Europa på skuddhold og har gjort sitt beste salg noensinne.

Rosenborg-treneren har vært klar på at det måtte noe ekstraordinært til for at de skulle slippe Tengstedt i dette vinduet.

– Det var rimelig med interesse, men kun Benfica som beveget seg inn på et område som var aktuelt for å godta et salg. Fra de andre var det antydninger på tre-fire millioner euro, kanskje med bonuser opp mot fem, avslører Rekdal.

Det endte altså med over det dobbelte.

– Hvor mye av entusiasmen som kom med den gode høstsesongen til Rosenborg selger dere nå med Tengstedt?

– Det er umulig å svare på. Vi blir sportslig svekket når du selger Eliteseriens beste spiss og din mest produktive spiller. Men vi kan fange det opp det med utvikling på mange. Det er ikke umulig å få Rosenborg sterkere i år enn i fjor. Vi har mange spillere langt ned i 20-årsalderen, svarer Rekdal.

Rosenborgs trønderspiss Ole Sæter kan også være på vei ut fra Lerkendal. 26-åringen har ett år igjen av sin kontrakt og avvist Rosenborgs tilbud om å forlenge.

– Tenker du annerledes rundt Ole Sæter med salget av Tengstedt?

– Vi får se an dette, men viktigheten av å beholde ham økte nok. Vi mener vi har gitt ham et godt tilbud etter RBK-standard og etter hvor han vil være i lønnshierarkiet. Men det sitter langt inne å selge ham i januar, vedgår Rekdal.

– Vil du anbefalt klubben å øke lønnstilbudet hans for å få ham til å forlenge?

– Vi får se om vi får et signal på at det kan være aktuelt for dem å prate litt om det. Men slik jeg har opplevd det, er avstanden altfor stor, svarer Rekdal.

– Før vi solgte Casper, var det null kroner til spillerkjøp. At vi skal gå i gang med noe lønnsbonanza eller kjøpebonanza nå, det skjer ikke, garanterer Rosenborg-treneren.

PS! Benfica er også i ferd med å kjøpe den norske U-landslagsspilleren Andreas Scjelderup fra Nordsjælland for 14 millioner euro, ifølge VGs opplysninger. Fra før er landslagsspiller Fredrik Aursnes fast midtbanemann hos Champions League-klubben.