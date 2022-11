Sverige ute av håndball-EM: – Et antiklimaks

LJUBLJANA (VG) (Ungarn – Slovenia 29–25) De svenske håndballjentene måtte ha hjelp av vertsnasjonen for å ha håp om semifinale. Det fikk de ikke.

«Jättechock i EM», pryder fronten til svenske Aftonbladet.

Kampen endte som et mareritt for svenskene. Aftonbladets mangeårige håndballguru, Johan Flinck, var mandag sikker på at Sverige skulle følge Norge til semifinalen.

– Et antiklimaks. En jævla tomhet, sier han til VG etter Ungarns seier.

Ungarn var allerede ute av EM før kampen mot vertsnasjonen Slovenia. Det var imidlertid ikke slovenerne, som spilte for sin første EM-semifinale noensinne, ifølge Aftonbladet.

NEDTUR: Det svenske håndballandslaget fikk ikke en optimal oppladning til Sverige-Kroatia klokken 18. Det blir ingen semifinale uansett utfall mot Kroatia som følge av Slovenias tap mot Ungarn.

– Sverige kommer til å slå Kroatia, men vi burde kanskje advart mer mot Ungarn-Slovenia. Det var det svake punktet i kjeden som kunne ført Sverige til semifinalen. Men dette var en skrell. Ungarn hadde ingen ting å spille for og Slovenia kunne kunne kommet til semifinalen.

Seieren til Ungarn betyr at Danmark er videre til semifinale. Norge er også videre.

Flinck har fulgt alle de fem svenske kampene i EM.

– Det er godkjent om Sverige blir nummer fem i EM, men vi hadde håpet de skulle ta steget opp til topp fire her. En omgang mot Danmark ødela.

Sverige lå nemlig under hele 13-5 for Danmark ved pause sist fredag. Debutant Tyra Axnér kom inn og svoret ni mål i 2. omgang, men de svenske jentene tapte likevel 25-23. Det er denne danske seieren som nå uansett sender Danmark til semifinalen på seier i innbyrdes oppgjør mot Sverige.

VG snakket med tidligere landslagsspillere Marit Malm Frafjord, som nå er ekspert for NRK. Hun synes Slovenias tap er synd for spenningen.

– Norge-Danmark blir spennende nå også, men det ville vært ekstremt om det også sto om semifinaleplass for danskene, sier Frafjord.

– Sverige har et godt lag. Det så vi mot Norge. Men dette tapte de på en dårlig førsteomgang mot Danmark i gruppespillet. Jeg er egentlig ikke så overrasket over at Ungarn slo Slovenia. De har blitt bedre i løpet av EM, fortsetter NRK-eksperten med 223 landskamper.

Sverige møter Kroatia klokken 18.00, men kan med seier maksimalt komme opp på samme poengsum som danskene allerede har - 6 poeng. Svenskene hadde også trengt hjelp av Norge mot Danmark senere onsdag, men det betyr ikke noe lenger for «söta bror».

Stjernen Katrin Klujber scoret ni for ungarerne mot Slovenia, mens Marton, Viktória Lukács og Petra Vamos alle scoret fire.

Norge må slå eller spille uavgjort mot Danmark for å vinne hovedrunden. Da blir Montenegro motstander i fredagens semifinale.