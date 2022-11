Klaveness om kapteinsbind-saken: – Vi er dypt uenig med Fifa

Fotballpresident Lise Klaveness går hardt ut mot Fifas ståsted i saken der europeiske land har snudd om å bruke regnbuefarget kapteinsbind i fotball-VM.

Fotballpresident Lise Klaveness. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

De snur i frykt av sportslige sanksjoner som gult kort for å bryte med FIfas etiske regelverk.

– Vi er dypt uenig med Fifas beslutning om ikke å tillate dette kapteinsbindet. Denne kampanjen underbygger universelle verdier som Fifa har i egne statutter og som ikke skal politiseres, skriver Klaveness i en SMS til NTB.

– Kampanjen har pågått i mange måneder, også for Norge og andre land som ikke er i VM, og vi har kommunisert dette til Fifa for like mange måneder siden. Fifa har ikke kommunisert noen motstand før 24 timer før åpningskampen, og da med kompromissløs atferd og trusler om sportslige sanksjoner. Fifas beslutning og ikke minst den måten beslutningen fattes på, er urovekkende. Alle landene som deltar i kampanjen, er frustrerte, også Norge, selv om vi ikke deltar i VM, skriver Klaveness.

Tidligere mandag opplyste de sju europeiske nasjonene som hadde avtalt å bære et kapteinsbind i den såkalte «OneLove»-kampanjen, at de ikke kom til å bruke det. Årsaken er at Fifa har vært klar på at det vil gi sportslige sanksjoner.

De sju landene er England, Wales, Belgia, Danmark, Tyskland, Nederland og Sveits.