Hopplandslaget landet millionavtale: – Stor lettelse

Etter noen turbulente måneder, så har det endelig løsnet på sponsorsiden for hopplandslaget.

SPONSOR-LETTELSE: Hopplandslaget, her ved Maren Lundby etter VM-gull i 2021, kan trekke et foreløpig lettelsens sukk.

Mandag formiddag ble det signert en treårig millionavtale med forsikringsselskapet Help. Avtalen sikrer friske penger inn i et landslag som slitt med bråk og usikkerhet de siste to årene.

– Dette er gledelig, ikke minst siden vi sto på bar bakke 1. mai. Den gangen hadde vi ikke hatt mulighet til å resignere avtaler - av årsaker som jeg tror alle forstår, sier landslagssjef Clas Brede Bråthen til VG.

Han peker på en konflikt som har ridd hopp-Norge som en mare de siste to årene. Bråthen havnet i konflikt med skipresident Erik Røste, generalsekretær Ingvild Bretten Berg og langt på vei kommunikasjonssjef Espen Graff.

Nå er Røste skiftet ut som skipresident, og Bretten Berg slutter 1. november.

VG avslørte i april hvordan hopplandslaget ble pålagt å lande nye sponsoravtaler innen 1. mai, eller kutte i sitt eget budsjett. Hopplandslaget nektet å etterfølge dette kravet.

Deretter kom det nye krav fra den politiske ledelsen i skiforbundet, uten at det hjalp.

LANDSLAGSSJEF: Clas Brede Bråthen.

Hopplandslaget har i stedet fått «nødhjelp» fra skiforbundet i påvente av at nye sponsoravtaler skulle bli signert.

Og det skjedde altså i dag, i form av kontrakten med Help, som selger advokatforsikringer.

– Dette er en stor lettelse. Selskapet har vært med tidligere og gir oss tro på at det vi driver med er noe som folk setter pris på, sier Bråthen.

Han vil ikke avsløre hvor mye Help nå spytter inn.

Men etter det VG forstår kan hopplandslaget også nærme seg en ny, og enda større avtale, med en annen sponsor. Derfor er det optimisme å spore foran 2022/2023-sesongen.

Totalt sikter hopplandslaget seg inn mot et budsjett på mellom 22,5 og 25 millioner kroner.

– Denne avtalen bidrar positivt til likviditeten. Men samtidig så har vi vært tydelige på at det å gjeninnføre vårt kommersielle nivå vil ta lang tid. Det er vi ydmyke på, samtidig som denne avtalen er viktig, sier Bråthen.

Mandagens millionavtale gjelder både kvinner og menn på hopplandslaget. Og den strekker seg til etter ski-VM i Trondheim i 2025.

– Vi selger ikke kvinner og menn separat. Vi er ett lag, understreker Bråthen overfor VG.