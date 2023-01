Alexander Sørloth herjer i Spania: – Får ikke nok oppmerksomhet

Bare verdensstjerner som Robert Lewandowski og Karim Benzema scorer mer enn Alexander Sørloth (27). Det får landslagssjef Ståle Solbakken til å juble.

HERJER: Historiske Alexander Sørloth bare fortsetter å bøtte inn mål for Real Sociedad.

Det er ikke bare Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard som storspiller om dagen.

Forrige lørdag noterte Sørloth seg som første norske spiller med scoring i fem strake LaLiga-kamper. Tidligere delte han rekorden med John Carew, som hadde fire mål på fire strake kamper.

Det er en prestasjon LaLiga-ekspert Petter Veland synes får for lite oppmerksomhet.

– Jeg skal ikke være så klisjé å si at «folk ikke forstår hvor stort det er», men jeg synes definitivt han får for lite oppmerksomhet her i Norge. Prestasjonen hans den siste tiden har vært helt utrolig. Bare Robert Lewandowski og Karim Benzema har scoret 5 mål på 5 kamper denne sesongen, så han er i celebert-selskap, sier Veland til VG.

– Sørloth er en del av et Sociedad-lag som brøyter seg gjennom LaLiga om dagen. De har nå vunnet ni kamper på rad, det har Sociedad aldri gjort før.

27-åringens åttende ligamål gjør at han ligger som nummer fire på toppscorerlisten, kun ett mål bak Real Madrids Karim Benzema. Helt på topp troner Barcelonas Robert Lewandowski (13) og Espanyols Joselu (10).

– Fortsetter han slik kan han uten tvil bli nummer tre på toppscorer listen i LaLiga. Sannsynligvis vil Lewandowski og Benzema trone øverst, men bak der blir det nok jevnt, sier Veland.

Også landslagssjef Ståle Solbakken hyller kraftspissenes fantastiske form.

– Det Sørloth gjør om dagen taler sitt eget språk. Han er ekstremt god til å utnytte sjansene på et lag som er i veldig god form, sier Solbakken til VG.

Landslagstreneren legger ikke skul på at en «Alex» i form vil være svært viktig for Norge under EM-kvaliken i mars.

– Å få Sørloth i form inn mot kvaliken kan være med å bikke de vanskeligste kampene i vår favør. For Norge har Sørloth spilt en form for sidespiss, der han må jobbe en del defensivt. Dette er en rolle som jeg synes han har kledd godt, og han var meget god i begge kampene mot Sverige i Nations League, sier Solbakken.

SUPERTRIO: Både Sørloth, Ødegaard og Haaland kan berge Norge en plass i EM-2024.

Med Sørloth, Ødegaard og Haaland i toppform har flere etterlengtet en oppstilling der drammenseren spiller 10er, sammen med Haaland og Sørloth som spissduo.

Solbakken sier det blir lite sannsynlig å se en slik kombinasjon for Norge.

– Dere kommer nok ikke til å se det nei. Årsaken er at det blir vanskelig å utføre rent taktisk. Erling er vant til å spille spiss alene, noe vi har sett i City, Dortmund og Salzburg. I tillegg er den en myte at Ødegaard spiller i en 10er-rolle for Arsenal. I deres oppbyggende spill trekker Ødegaard seg alltid ut mot høyre, og han er svært delaktig defensivt, sier han og legger til:

– Spørsmålet om alle tre kan spille i favorittposisjonene sine samtidig dukker stadig opp. Jeg synes alle tre spilte meget godt sammen i sommer, og jeg ser derfor ikke noen grunn til å endre noe.

På onsdag får Sociedad virkelig testet seiersrekken sin, da de spiller kvartfinale i Copa Del Rey mot Barcelona på Camp Nou. Borte mot katalanerne har ikke Sociedad vunnet siden 1–3 seieren i 1991.

Kan Sørloth- og Co ta en historisk seier på onsdag?

