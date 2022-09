Norske Ayla Ågren får sjansen i Formel 1-helgen

Dennis Hauger (19) har fri fra Formel 2 – men nå har denne norske kvinnen fått sjansen til å vise seg fram i Formel 1-helgen i Singapore.

FORMEL-HÅP: Ayla Ågren er klar for å kvinne W Series i Singapore i helgen.

Navnet Ayla Ågren (29) er kanskje ikke så kjent for de «nyfrelste» innen Formel-sporten, men for den gamle menigheten er hun et kjent navn.

Ågren er «førstereserve» i W Series og kommer inn i Singapore, fordi en fører ved navn Tereza Babickova har pådratt seg ryggskade etter å ha krasjet på Red Bull Ring.

W Series er en serie med kun kvinner på startstreken og er offisiell supportklasse til Formel 1 – det vil si at de kjører på samme bane den samme helgen. Meningen var at W Series skulle bidra til at vi får se kvinner i Formel 1, men foreløpig har det skjedd lite sånn sett.

Ayla Ågren vant det amerikanske formel 1600-mesterskapet i 2014. I 2021 kom hun inn i W Series, men det gikk bare sånn passe bra. Derfor er hun altså fast reserve i år. Bare 18 kvinner slipper gjennom nåløyet og får sete i W Series.

– Tøft å hoppe inn

– Det er så klart ikke under disse omstendighetene man vil hoppe inn i en annens sete. Men med det sagt, så er jeg klar for å ta de mulighetene jeg får, og kommer til å gjøre det beste jeg kan ut av situasjonen, melder Ayla Ågren til VG fra Singapore.

– Å hoppe inn midt i sesongen blir tøft, men Singapore kommer til å bli en ny utfordring for alle i W serien. Gatebaner er noe jeg har erfaring med Road To Indy i USA, og jeg kunne ikke gledet meg mer til å komme i gang, sier hun – preget av amerikansk etter å ha bodd på den andre siden av Atlanteren i mange år.

Om det blir flere runder, vet hun foreløpig ikke.

– Erfaring fra gatebaner

– Vi har ikke snakket om noe mer enn denne helgen. Så får vi evaluere etter Singapore hvordan det blir videre.

Formel 1-kommentator – og sportssjef i Norges Bilsportforbund – Atle Gulbrandsen sier det er hyggelig at Ågren får sjansen:

– I racing gjelder det å ta de sjansene man får, og nå får Ayla en ny sjanse i Singapore. Det blir ikke enkelt å hoppe inn som reserve, men Ayla har god erfaring fra gatebaner, så det kan være til hennes fordel, sier Gulbrandsen.

Inspirert av slektninger

Ågren kommer fra Slemmestad og Røyken. Starten var gokart da hun var syv år gammel. Ikke fordi mamma Beate og pappa Glenn drev med det. Foreldrene til Ayla Ågren traff hverandre i windsurfing-EM. Det var et par fettere og en onkel som tente hennes interesse under et besøk hos pappas familie i Klippan ved Helsingborg i Sverige.

Ayla Ågren så en liten dansk jente kjøre gokart mot fetterne, og på vei hjem i bilen sa hun at det ville hun også gjøre.

Derfra har hun ikke sett seg tilbake. Foreldrene skjønte at de måtte takke farvel til det våte element og følge datteren på asfalten.

PS: W Series sliter kraftig økonomisk. Førerne er ifølge Reuters orientert om at situasjonen, og det er ingen garanti for at årets sesong kan fullføres. Grunnleggeren Catherine Bond Muir uttrykker likevel til Telegraph at hun har godt håp om at serien kan overleve.