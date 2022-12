Har kalt idrettsstyret inn til møte etter MyGame-sakene

Tirsdag kveld skal styret i Norges Idrettsforbund (NIF) møtes for å prate om blant annet MyGame-sakene som har preget nyhetsbildet den siste tiden.

PRESIDENT: Idrettspresident Berit Kjøll under NHOs årskonferranse.

Kommunikasjonsansvarlig Finn Aagaard i Norges Idrettsforbund bekrefter overfor VG at idrettsstyret er blitt innkalt, men presiserer at det er et informasjonsmøte og ikke et regulært styremøte.

Aagaard ønsker ikke å uttale seg om hvilke saker idrettstyret skal informeres om, men etter det VG erfarer skal MyGame-saken være ett av kveldens agendapunkter på det som er et digitalt møte. Aagaard opplyser at NIF ikke vil kommentere innhold i interne informasjonsmøter.

Strømmeplattformen MyGame har den siste tiden blitt diskutert. Dette er bakgrunnen:

Norsk idrett har inngått et samarbeid med det delvis TV 2-eide selskapet MyGame om filming og direktedistribusjon av ungdomsidrett over hele landet.

Systemet hevder å ha rutiner for reservasjon mot filming når det er nødvendig, samt å fjerne uønskede hendelser fra internett. Men VGs saker denne uken har vist svikt i systemet – allerede før den virkelig store utrullingen har skjedd.

Hva er MyGame? «MyGame er breddeplattformen for norsk lagidrett. Ved hjelp av smarte sportskamera produserer og strømmer vi breddekamper fra hele Norge. Foreldre, familie, venner og fans kan dermed følge sine favorittspillere og lag gjennom våre apper», er deres egen beskrivelse hentet fra nettsiden deres. Tidligere i år ble det klart at TV 2 i samarbeid med MyGame skal strømme fotball, håndball, innebandy, basketball, volleyball og ishockey ned til 15-årsklassen landet over. Tjenesten skal ha fått mange positive tilbakemeldinger, men alle er ikke like overbevist. Oslo kommune er en av få kommuner som foreløpig har sagt nei til denne løsningen. Omar Samy Gamal (SV) er byråd for kultur og idrett i Oslo. Han mener strømming av barneidrett kan føre til økt risiko for mobbing. – Det kan ha uheldig konsekvenser, for eksempel mobbing, og så er jeg bekymret for prestasjonspress og at idretten ikke blir en fri arena lenger, men en prestasjonsarena, sier politikeren til VG. Kommunen skal i nærmeste fremtid ha møter med særforbundene om strømming av bredde- og barneidretten.

Det har skapt en rekke reaksjoner. Tirsdag oppfordret politikeren Hallstein Bjercke (V) til opprør mot breddeplatformen. Han mener blant annet at norske idrettstopper ikke uten vider kan selge rettighetene til å vise norsk ungdom på breddenivå hos en kommersiell aktør.

Bjercke er ikke den eneste som reagerer. Forrige uke kunne VG fortelle at en video av en 12-åring som slåss under en innebandykamp lå ute på strømmetjeneste TV 2 Play i over en uke før den ble fjernet.

– Det er veldig beklagelig at det har skjedd. Dette er ting som ikke skal skje, det er åpenbart at dette må vi se nærmere på, sa generalsekretær Tomas Jonsson i Norges Bandyforbund til VG da.

At videoen fikk ligge ute i over en uke, fikk blant annet Norsk Redaktørforening til å reagere.