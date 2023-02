Hovland avsluttet med birdie – statistikken holder

PHOENIX (VG) Etter to av fire runder i storturneringen Phoenix Open er Viktor Hovland åtte slag bak lederen. Det er første gang nordmannen har klart cut-en i Arizona.

FULLE TRIBUNER: Her entret Viktor Hovland det beryktede hull 16 i Phoenix Open.

– Det er mye bra, men det dårlige er litt for dårlig. Da blir det tøft å henge med gutta i toppen, hvis man ikke helt vet hvilke slag som kommer, sier Viktor Hovland til VG – etter en maratondag på golfbanen.

Han startet der han slapp i går kl. 07.45 lokal tid, og var ikke ferdig før klokken hadde bikket 15.

– Det føles som jeg har vært på golfbanen i et døgn, sier han.

LANG DAG: Viktor Hovland tok seg tid til å prate med norsk presse til tross for en arbeidsdag ute på golfbanen fredag.

Siden mørket kom for tidlig torsdag fikk han ikke oppleve levenet på hull 16 da. Til gjengjeld fikk han det to ganger fredag. Begge gangene leverte han på par, men ikke alle i Hovlands gruppe slapp unna den berømte buingen som kommer da man bommer på green. Tom Kim var den uheldige, og fikk høre det fra rundt 16.000 tilskuere.

Det var i stor kontrast til da den siste i gruppetrioen, Scottie Scheffler, la ballen nydelig nærme hullet og ble møtt med det jubelbrølet. Hovland selv leverte et helt middels innspill, og ble møtt med hverken buing eller jubel på hull 16, kjent som verdens mest høylytte golfhull.

Hovland klarte par på hullet. Nordmannen lå tidlig godt plassert, med −3 og bare tre slag bak lederen, i 20 grader og solskinn.

FULLT FOKUS: Viktor Hovland (t.h) sammen med hans caddie Shay Knight under andre runde i Phoenix.

Men på banens 18. hull, Hovlands niende denne runden, ble det en bogey. Og det var starten på en liten kriseperiode.

– Jernslagene var alt for dårlig, og da man misser så mange greener utpå her blir det tøft, sier han.

Hovland fulgte opp med to nye bogeyer, og falt dermed enda lenger ned på listene. Heldigvis slo nordmannen sterkt tilbake etter tre strake bogeyer med en birdie. Deretter har det vært veldig varierende spill.

Etter å ha satt en lang birdieputt på siste hull endte han på −1 på dagen og −2 totalt. Det holder til en foreløpig delt 21. plass, åtte slag bak ledende Scottie Scheffler fra USA.

Torsdag var det spesielt putteren som sviktet.

– Det var frustrerende i går, for da spilte jeg ordentlig bra golf og skulle vært et par slag bedre. I dag var jeg rett og slett ikke sharp nok, melder den tidligere Oklahoma State-golferen.

Det at han har spilt på et amerikansk college gjør at publikum her i USA har et ekstra godt øye til 25-åringen. Det var spesielt tydelig da Hovland bommet grusomt på hull 1, og la seg helt inntil verandaen til en av husene ved siden av banen.

Måten han kom seg ut derfra høstet derimot applaus og ros.

TØFF POSISJON: Viktor Hovland lå ekstremt kinkig til på hull 1 på den andre runden, men kjempet seg ut til stor applaus fra publikum som hadde samlet seg rundt.

«Han kommer til å bli verdensener», kunne man høre en ivrig amerikansk tilskuer si.

– Det er ikke en posisjon man ønsker å være på hull 1. Jeg vurderte å chippe meg ut, men det var nesten like mye risiko, så da tenkte jeg å heller slå så langt opp som mulig. Jeg treffer akkurat der jeg ville ende opp, sier Hovland om redningsaksjonen.

Hovland er fortsatt på skuddhold av en sterk plassering. Hans sesong har vært brukbar, nordmannen ligger på 47. plass i FedEx-cupen. I tillegg vant han Tiger Woods turnering Hero World Challenge, som ikke er en del av PGA-touren.

– Hvis jeg slår slagene jeg gjorde i dag blir det tøft å klatre, men hvis jeg slår som i går kan jeg klatre veldig mye. Det handler om å være aggressiv og få kontroll på slagene, så blir det masse birdies, sier han.

Det er første gang han klarer cut-en i Phoenix Open. De foregående to gangene har han slitt med utslagene. Dét har løst seg nå, men spillet er ennå ikke helt perfekt.

Og spillet hans har vært stødigere enn en 47. plass skulle tilsi: Hovland har spilt 26 runder (inkludert Hero-turneringen), ingen dem har vært over par. Det så skummelt ut fredag, med fem hull igjen var han over par, men Hovland reddet seg inn med to sene birdier.