Tandrevold vurderte å gi opp: – Ikke mange gode tanker

OBERHOF (VG) Norges største medaljehåp på normaldistansen, Ingrid Landmark Tandrevold (26), skjøt bort alle muligheter på første stående skyting. På et tidspunkt lurte hun på om det var vits i å fortsette løpet.

SKJØT SEG BORT: Ingrid Landmark Tandrevold.

Svenske Hanna Öberg ble verdensmester foran lagvenninnen Linn Persson.

Siden Marte Olsbu Røiseland valgte å stå over kvinnenes normaldistanse i VM i tyske Oberhof, var det ingen tvil om at Ingrid Landmark Tandrevold var Norges største medaljehåp.

26-åringen fra Bærum åpnet friskt i 15-kilometersløypa, men med én bom på første liggende skyting og hele tre bom på første stående skyting, gjorde de fire tilleggsminuttene at alt håp om medalje var borte før den norske skiskytteren var halvveis i løpet.

– Jeg er ikke lei meg, bare utrolig sur på meg selv. Jeg gjør feil jeg ikke bør gjøre, sier Tandrevold til NRK om skytingen etter målgang.

Til VG utdyper hun:

– Jeg føler jeg har muligheten til å gjøre gode skirenn, men så kommer jeg inn på første skyting og skruer meg litt ut av blinken. Det var vanskelig å komme inn på skytingen med en god følelse. Jeg klarte ikke helt å legge bommene ifra meg.

11.-plassen til Tandrevold gjorde at hun ikke klarte å forsvare bronsen hun tok på samme distanse under VM i skiskyting i Pokljuka i 2021.

Etter den blytunge starten på løpet slet Tandrevold med å tenke positivt:

– Det var ikke så mange gode tanker der og da. Det var noen sekunder hvor jeg lurte på om det var vits å fortsette, siden man kun går for medalje i VM. Det er jo ikke verdenscuppoeng eller noen andre ting å hente.

Men fortsatte gjorde hun: Med to fulle hus og god tid i sporet avsluttet hun på positive tendenser som hun ønsker å ta med seg inn til lørdagens stafett. Tandrevold endte med femte beste langrennstid av samtlige utøvere.

– Jeg ville vise i det minste for meg selv at jeg kunne bedre på standplass og ville gjerne skyte to gode serier på slutten av løpet. Det smakte godt, sier Tandrevold til VG.

Heller ikke de resterende norske hadde en drømmedag: Ida Lien på 17.-, Karoline Knotten på 21.-, Ragnhild Femsteinevik på 55.- og Juni Arnekleiv på 79.-plass ble de resterende norske plasseringene.

– Dagen må vi bare le av. Det var antageligvis mitt dårligste løp noensinne. Man må bare bite i det sure eple etter to gode løp og å ha levd på en rosa sky, sier VM-debutant Arnekleiv til VG.

I motsetning til Norge som ikke var å regne med i medaljekampen, har svenskene og italienerne en fantastisk dag i solfylte Oberhof.

MEDALJEKLEM: Sølvvinner Linn Persson (t.v.) tar imot gullvinner Hanna Öberg like etter målgang.

Selv om sølvvinner Linn Persson var best på standplass med fire fulle hus, klarte gullvinner Hanna Öberg (19 treff og én bom) å ta igjen lagvenninnen i løypa og gå i mål 10,3 sekund foran Persson. Bronsemedaljen tok italienske Lisa Vittozzi foran sin lagvenninne Samuela Comola.

Gullet smakte trolig ekstra deilig for Öberg som måtte ta til takke med sølv på samme distanse under forrige VM i 2021.

Neste konkurranse for kvinnene er VM-stafetten førstkommende lørdag. Før den tid skal riktignok én av de gå single mixed stafett med Johannes Thingnes Bø torsdag, trolig blir det Marte Olsbu Røiseland.

Tandrevold er kjent for å gi alt i løypa, noe hun virkelig gjorde under sprinten tidligere i mesterskapet: