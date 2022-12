Golberg ler av tysker-utspill: – Sinnssyk uttalelse

BEITOSTØLEN (VG) Etter en helg med full norsk dominans lanserte en tysk skitopp en drastisk løsning for å begrense nordmennene i verdenscupen. Men det gjør Pål Golberg (32) oppgitt.

OPPGITT: Pål Golberg, her etter målgang under sprintfinalen på Beitostølen på fredag. Der ble han nummer fire.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si en gang. Det er en sinnssyk uttalelse, sier den norske verdenscuplederen kort tid etter at han ble sint, konfronterte en italiensk sensasjonsmann og havnet på fjerdeplass på fredagens sprint.

Det var i et VG-intervju tidligere denne uken at Peter Schlickenrieder – tyskernes teamsjef – mente det var best at Norge fikk en kvote med bare fire løpere til hvert verdenscuprenn.

Schlickenrieders ord falt noen dager etter at Norge hadde henholdsvis ni og åtte mann blant de ti beste på to ulike distanserenn under verdenscupen på Lillehammer sist helg.

– Det kan hende vi er for mange når vi går skirenn i Norge. Men de kan heller spørre hva vi trener og hvorfor vi blir så gode, sier Golberg.

– Blir du oppgitt?

– Ja. Det hadde vært artig, etter 13 år i verdenscupsirkuset, å få et spørsmål fra en annen nasjon om hva jeg holder på med for å gå fort på ski.

Schlickenrieder svarer dette i en tekstmelding til VG om Golbergs kritikk.

«Det var et forventet svar og forståelig fra en utøvers ståsted».

VÅGALT UTSPILL: Fra Tysklands teamsjef, Peter Schlickenrieder, her sammen med Didrik Tønseth under verdenscupen på Lillehammer sist helg.

– Det snur fort

Norge har en kvote på seks utøvere pluss eventuelle friplasser under verdenscup i utlandet, men får ha med hele 12 utøvere til hver konkurranse når det er verdenscup på hjemmebane.

Det ville altså den tyske ski-toppen barbere ned til halvparten eller en tredjedel.

Men da verdenscupen fortsatte på Beitostølen fredag ble det alt annet enn norsk dominans. På sprinten var kun Golberg representert med norsk drakt i finalen. Det var bare to nordmenn blant de 12 herrene som stilte til semifinale.

– Det snur fort i langrenn, sier Even Northug med et glis om munnen etter at situasjonen er så godt som snudd på hodet én uke etter.

INGEN NORDMENN PÅ PALLEN: Richard Jouve fra Frankrike (i midten) vant sprinten på Beitostølen fredag foran italienske Simone Mocellini (venstre) og Calle Halfvarsson (høyre).

– Brenner for idretten

Golberg svarer på sin side at han ikke ønsker å være så krass, når VG spør om andre nasjoner er for lite lærevillige.

– Jeg har vært på samling med Tyskland før. Jeg skjønner hvorfor ...

Golberg vil ikke fullføre den setningen.

Men når VG spør om hvordan det var å være på samling med tyskerne, svarer han slik:

– Jeg opplever at grunnen til at vi er gode i Norge handler om kulturen. Vi står opp om morgenen, trener sent og tidlig, uavhengig av hva slags ukedag der så brenner vi for idretten. Og det var ikke sånn der (på samling med Tyskland) og da.

– Vi andre må skjerpe oss

Calle Halfvarsson er en av utøverne som stadig jakter det å bli bedre og slå nordmennene. Svensken fortsatte sin imponerende sesongstart etter mange magre år med å bli nummer tre på sprinten på Beitostølen.

– Jeg kan forstå hva han (Schlickenrieder) mener. Men jeg synes ikke man skal straffe Norge fordi de har mange gode utøvere. Man må ta med de beste. Det spiller ingen rolle om det er mange norske, heller. Vi skal ha med de beste i verden.

– Vi må ta med 20 norske om vi må. Men vi andre må gå bedre, helt enkelt, sier Halfvarsson.

GOD DAG: For Calle Halfvarsson, her i pressesonen etter sprinten på Beitostølen fredag.

Hans beskjed til den tyske teamsjefen er som følger:

– Jeg synes ikke det er bra å skjære ned på norske utøvere og så skal den femte norske utøveren sitte hjemme. En som kan slåss om pallplass i verdenscupen. Men jeg forstår også at han tenker at han vil ha flere nasjoner opp på resultatlistene.

– Men vi andre nasjoner må skjerpe oss. Vi skal ikke være dårligere enn de norske, sier Halfvarsson.