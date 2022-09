Grace Bullen tok VM-sølv i bryting

Grace Bullen tapte for moldovske Anastasia Nichita og tok sølv i 59-kilosklassen under bryte-VM i Beograd torsdag.

Grace Bullen brøt VM-finale i 59-kilosklassen torsdag. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Den norske bryteren tapte 1–4.

Onsdag tok Bullen seg til finalen med seier over topprankede Jowita Maria Wrzesien fra Polen.

Nichita var heller ingen lett finalemotstander for Bullen. Moldoveren tok EM-gull i 59-kilosklassen i juni og viste seg sterk i finalen.

Torsdagens kamp var den siste med norsk flagg på brystet for Bullen. Etter VM skal hun bryte under georgisk flagg som følge av at hun brøt med det norske bryteforbundet og flyttet til Georgia.

Bullen har georgiske trenere.

Gudrun Høie var foran årets verdensmesterskap den siste nordmann til å ta gull i bryte-VM. Det skjedde tilbake i 1998.