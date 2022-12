Emil Iversen svarer etter uttaks-bråket: – Ikke artig

LILLEHAMMER (VG) Flere har vært kritiske til uttaket av Emil Iversen til fristilsløpet på Lillehammer. Nå svarer 31-åringen på kritikken.

– Nei, det er litt spesielt, så klart. Nesten som å komme til en rettssak og sitte her og forsvare seg selv. Jeg har jo ikke noe med det uttaket å gjøre, men er takknemlig for å få sjansen. Ledelsen har trua på meg og jeg har vist takter. Det kan ingen ta fra meg, og så er det bare å prøve å få det mer stabilt ut i renn.

Det svarte Emil Iversen da han fikk spørsmål om hvordan det var å måtte forsvare uttaket av ham selv – et uttak som ikke har vært like populært hos alle.

– Det er ikke noe artig å være i en posisjon der det er tvil om du skal gå renn. Jeg har høyere ambisjoner enn som så. Jeg har en plan om at det ikke skal være noe tvil om jeg skal gå, sier Iversen.

– Hvorfor bør du gå denne helgen? spør VG Iversen.

– Jeg tidvis vist særdeles godt form i starten av vinteren. Jeg tror det er det som gjør det. Vi landslagsløpere blir prioritert litt i starten. Jeg er også blant dem som har vært nærmest Johannes. Jeg har hatt en bra høst og gått noen gode renn, svarer Iversen.

– Opplever du et økt press nå?

– Nei. Jeg har sagt det før: Vi har alltid press på oss når vi går. Vi kjemper om å være best i verden, da må alt klaffe. Presset er ikke noe nytt. Det har ikke vært noen «walk in the park» før. Jeg hadde press på meg på Beito, i Ruka og nå her. Det har egentlig alle som stiller, men det er kanskje litt flere som følger med på meg, sier Iversen.

VG utvider saken.

– Vi andre kjemper om den plassen, og så gir de Emil Iversen sjansen. Han som ikke har gått fort i fristil i år. Det er så frustrerende. De må ikke skyte seg selv i foten og et sted må grensen gå, sa Jan Thomas Jenssen til VG for noen dager siden.

Den hardtsatsende langrennsløperen er en del av regionlaget Midt-Norges satsing. På Beitostølen tok han en sterk fjerdeplass i fristil, kun slått av Johannes Høsflot Klæbo, Henrik Dønnestad og Andrew Musgrave.

– Folk får si hva de vil. Det er ikke jeg som tar ut laget. Jeg skal ikke henge meg opp i hva andre mener, meg jeg skulle gjerne vært i en posisjon der det ikke var noe tvil, sier Iversen på spørsmål om Jenssens uttalelser.

Iversen har ikke åpnet all verdens i fristil. Trønderen ble nummer 14 på Beitostølen og da verdenscupen i Ruka ble rundet av med 20 kilometer i fristil, gikk trønderen inn til en 35. plass og noterte seg for 39. beste tid.

Treneren til Jan Thomas Jenssen, Kristian Skrødal, har også vært kritisk til uttaket.

– Det baserer jeg på at Emil Iversen gikk dårlig i fristil i Ruka. De henviser hele tiden til sesonginformasjonen. Der står det at hovedmålet er å ta flest mulig verdenscuppoeng og flest mulig medaljer i VM, sa Skrødal til VG.

Sesonginformasjonen sier at eliteløpere blir prioritert.

– Og nå skal vi gå det første fristilsrennet i individuell start i verdenscup. Det har vi ikke gått i verdenscup så langt i år. Nå er første mulighet og det er ikke sånn at eliteløpere blir prioritert inn i evigheten, har distansetrener Eirik Myhr Nossum forklart overfor VG.