OL-helten Ole Ellefsæter (83) er død

Ole Ellefsæter, som vant to OL-gull i Grenoble i 1968, er død, 83 år gammel.

OL-HELT: Ole Ellefsæter var en av de store i norsk langrennshistorie.

Det skriver Ringsaker Blad. I følge avisen var 83-åringen ute og felte trær da han ble rammet av hjertestans. Idrettslaget Nybygda IL bekrefter dødsfallet til VG.

– Det er for oss veldig trist. Vi tenker på kona og familien. Det er trist for bygda. Det er ei lita bygd, alle her kjenner Ole. Det blir rart, sier leder i Nybygda IL Stein Rune Eriksen.

Ellefsæter vant to OL-gull på langrenn i 1968. Han har også flere VM- og NM-gull, både i langrenn og friidrett. Han har også vunnet både Vasaloppet (som første nordmann) og Birkebeinerrennet.

– Han har vært en bauta for klubben vår. Senest i forrige uke innom skistadion her. Han var innom stort sett hver dag, og var aktiv innen idrettslaget helt til siste slutt på sin måte. Han var en frontfigur for oss, sier Eriksen.

I 2019 fortalte Ellefsæter til VG at han hadde gitt bort OL-gullene.

Ole Ellefsæter ** Vant to gull under OL 1968 i Grenoble (50 km og 4 x 10 km stafett). ** Vant VM-gull under VM på ski i Oslo i 1966 vant han gullmedalje på 4x10 km stafett og sølvmedalje på 15 km. ** I 1971 ble Ellefsæter første nordmann som vant Vasaloppet. ** Ellefsæter vant Birkebeinerrennet i 1961. ** På friidrettsbanen tok han seks NM-gull på rad i 3 000 meter hinder fra 1960 til 1965. ** Ellefsæter ble tildelt Egebergs ærespris i 1965 og Holmenkollmedaljen i 1967. I 1968 fikk han Fearnleys olympiske ærespris for seierne på 50 km og 4 x 10 km stafett under OL i Grenoble. ** Ole Ellefsæter døde tirsdag 18. oktober mens han holdt på med trefelling hjemme.

Ellefsæter var med og sang på singelen «Alle kluter til» (I Grenoble ska ve slå dekk...) før de olympiske lekene i 1968. Den nådde en 4.-plass på VG-lista.

Han hadde også laten «Huldreslåtten» som nådde 5.-plass på VG-lista.

Ellefsæter etterlater seg kona Ingveig og tre sønner.

GULL-OLE: Ole Ellefsæter (t.h.) viser frem sine to gullmedaljer fra Grenoble-OL. Han vant femmila og stafett. Harald Grønningen (t.v.) var med på stafettlaget.