OL-heltene i egen «lønnsklasse»: – Stor forskjell

Jakob Ingebrigtsen (22) og Karsten Warholm (26) får klart mest stipendstøtte av 27 utøvere på Norges friidrettsforbunds landslag, som totalt for VM-sesongen 2023 vil bli tildelt 6,4 millioner.

SUVERENE STJERNER: Karsten Warholm og Jakob Ingebrigtsen forsvarte sine EM-gull på 400 meter hekk, 1500 meter og 5000 meter under mesterskapet i München i august.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Det opplyser sportssjef Erlend Slokvik i Norges Friidrettsforbund.

– Det er stor forskjell på støtten som Jakob (Ingebrigtsen) og Karsten (Warholm) får, sammenlignet med de som får minst støtte på laget. Det er flere hundre tusen i forskjell. De to er likestilt på topp, sier han.

OL-gullvinnerne på 1500 meter og 400 meter hekk i fjor får 400.000 kroner hver i stipend (ikke regulær, pensjonsgivende lønn). Toppsummen har ifølge Erlend Slokvik vært den samme de siste fire årene. Den er inkludert Olympiatoppens toppidrettsutøverstipendet på 120.000 fra Olympiatoppen.

«Lønnen» fra friidrettsforbundet er ikke å sammenligne med stjernenes individuelle sponsorinntekter og premiebonuser:

OL-sølvvinner Eivind Henriksen (32), som vant EM-bronsemedaljen og VM-bronsemedaljen i slegge i sommer, er verdi- og stipendrangert rett under essene Warholm og Ingebrigtsen, som begge forsvarte sine EM-gull i München i august i år.

– Vi har forskjellige nivåer på stipendene, og det gjenspeiler det de får i støtte fra forbundet og hvilket nivå de er definert på, sier Slokvik.

Stipendene er delt inn i tre nivåer. Det er også toppidrettsstipendene som Olympiatoppen deler ut norske til sommer- og vinteridrettsutøvere: A-stipend 120.000 kroner, B-stipend 70.000 kroner og utviklingsstipend 60.000 kroner.

16 friidrettsutøvere har mottatt stipender fra Olympiatoppen i år, hvor av fire har fått A-stipend: Jakob Ingebrigtsen, Karsten Warholm, Eivind Henriksen og Salum Kashafali.

I 2022-sesongen besto friidrettslandslaget av 24 utøvere, også da inkludert parautøverne. Totalbudsjettet for 2023-landslagets 27 utøvere er 27 millioner.

Fakta Friidrettslandslaget 2023 - 27 utøvere Tekniske øvelser:

Sondre Guttormsen, SK Vidar

Simen Guttormsen, SK Vidar

Pål Haugen Lillefosse, Fana IL (ny)

Eivind Henriksen, IK Tjalve

Ola Stunes Isene, IF Sturla

Amalie Iuel, IK Tjalve

Line Kloster, SK Vidar

Lene Onsrud Retzius, IL i BUL

Marcus Thomsen, IL Norna-Salhus

Vladimir Vukicevic, SK Vidar

Karsten Warholm, Dimna IL

Markus Rooth, IK Tjalve (ny)

Sander Aae Skotheim, IK Tjalve (ny)

Henrik Flåtnes, Tønsberg FIK (ny) Mellom/langdistanse:

Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve

Hedda Hynne, IK Tjalve

Filip Ingebrigtsen, Sandnes IL

Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL

Zerei Kbrom Mezngi, IL Skjalg

Tom Erling Kårbø, Stord IL

Jacob Boutera, Ull/Kisa IL (ny)

Narve Gilje Nordås, Sandnes IL Parafriidrett:

Salum Kashafali, IL Norna-Salhus, T12 - nedsatt syn

Ida-Louise Øverland, IK Hind, T47 - nedsatt funksjon i en arm

Ida Yessica Nesse, IL Tyrving, F44 - nedsatt funksjon i en fot

Vegard Dragsund Sverd, IL Norna-Salhus, T13 nedsatt syn

Skjalg Kongssund, Moelven IL, T38 Cerebral parese (ny) Les mer

Foruten 6,4 millioner til utøverne, får deres respektive trenere 3,5 millioner totalt. Drøyt 17 millioner går til øvrig landslagsvirksomhet: Mesterskapsforberedelser og -avvikling, medisinsk personell, forbundets administrative idrettsavdeling og rekruttlagene.

Fra i fjor (2021) til i år (2022) økte utgiftene for «idrett/landslag» med 3,2 millioner, fra 21,6 til 24,8 millioner, ifølge generalsekretær Kjetil Hildeskor.

Friidrettsforbundets markedsinntekter øker også. Fra 23,6 millioner i 2021 til budsjetterte 27,45 millioner i år. Nær fire millioner i økning. Hildeskor opplyser at sponsoravtalene som regel er sammensatte, med breddeprosjekter barn/ungdom og profilering på landslaget. Sponsing av ungdomsprosjekter og paraidrett har også «økt den del».

Landslagsveteranen Henrik Ingebrigtsen er vraket foran VM-sesongen. Han er nå, sammen med 14 andre utenfor landslaget, «bare» stipendutøver. Maratonløper Sondre Nordstad Moen og mangekjemper Martin Roe, som begge var med i OL i fjor, er også ute fordi de «ikke har prestert».

Det har derimot stavhopper Pål Lillefosse Haugen gjort. Den norske rekordholderen (5,86 - sammen med Sondre Guttormsen) vant EM-bronsemedaljen i München og er nå landslagsutøver med tilhørende «lønn».

Håvard Tjørhom er tilbake i friidrettsforbundet med tittelen «toppidrettsansvarlig». Forbundets tidligere toppidrettssjef (gikk av i 2018) skal som han selv uttrykker det, bidra med ytterligere støtte oppunder de beste. Erlend Slokvik vil fortsatt være «sportssjef». Nå imidlertid «med det overordnede ansvaret for toppidretten», samt spesielt sportslig ansvar for paraidretten.

– Vi har to som desidert er i verdensklasse, så det er klart at vi må i alle fall se til at de har det som trengs rundt seg, sier Håvard Tjørhom etter offentliggjøringen av landslaget onsdag.

Les også Warholm foran tung tid: – Mer revansjelysten enn noen gang

På spørsmål om han med så mange utøvere «på tallerken» - 27 totalt - risikerer at de nest beste vil føle at beste får mest oppmerksomhet, gjentar han at han skal se til at de beste har det som skal til.