Alpinist: - Jeg er biseksuell

Alpinisten Breezy Johnson (26) står frem som biseksuell.

ÅPNER OPP: Breezy Johnson (26).

Det forteller amerikaneren i et innlegg på Instagram.

– Så, jeg er biseksuell, innleder Johnson.

– Før sesongen starter ville jeg åpne opp om hvem jeg er. Til de personene der ute som føler seg litt annerledes og vi se folk som seg selv på toppen, så er jeg her for å representere at vi er her ute. Vi er normale, og vi kan gjøre hva vi vil, fortsetter 26-åringen.

Johnson har kjørt fartsdisiplinene (utfor og super-G) i verdenscupen siden 2016, og har de par siste sesongene hevdet seg i toppen med syv pallplasser i utfor.

Kvinnene kjører sine første verdenscupkonkurranser i finske Levi neste helg, men de første i utfor og super-G er ikke på programmet før i kanadiske Lake Louise 2. og 3. desember.

– Til trollene som vil hate, hat slår ikke kjærlighet. Til de som ikke aner hva jeg snakker om, kom deg på Google hvis du vil vite, skriver Johnson.