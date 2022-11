Historiske Sverre (15) røper Rekdals «kloke ord»

GRIMSTAD (VG) (Jerv-Rosenborg 2–4) Rosenborg-trener Kjetil Rekdal satset på 15 år gamle Sverre Halseth Nypan fra start mot Jerv.

15 ÅR: Rosenborgs Sverre Nypan i aksjon for Rosenborg.

Tidenes yngste Rosenborg-spiller (15 år, ti måneder og 18 dager) i Eliteserien fikk bli på gresset i Grimstad hele kampen, som endte 4–2 til Rosenborg – og dermed sikret trøndersk medaljer.

15-åringen var nervøs på forhånd og fornøyd etter debuten, selv om det var ting han mente at han burde ha gjort bedre.

Fredag fikk han vite at han skulle starte. Lørdag fikk han det han omtaler som «kloke ord» fra Rekdal:

– Vi stoler på deg. Og hvis vi taper, så har det ingenting med deg å gjøre. Du må bare gjøre det du kan gjøre. Det satt godt det, smiler midtbanespilleren, mens regnet pisker ned i telttaket over ham.

– Føler du presset nå som du er historisk og tidenes yngste Rosenborg-spiller i Eliteserien?

– Nei, det synes ikke jeg. Jeg har vært god lenge. Hele livet mitt har jeg vært god til å spille fotball. Det er ikke noe press, sånn sett. Om jeg ikke lykkes, så er det ikke verdens undergang heller.

Han var likevel «litt sjokkert» da han fikk høre at han skulle starte.

– Det var helt riktig å starte med ham. Han har vært såpass bra og det viser han i dag også. Det er en voksen fotballkamp og han står kampen ut. Sverre kommer til å spille mer, sier Rosenborg-trener Rekdal etter kampen.

Nypan var stort sett trygg og god med ball og gjorde sine ting helt greit, uten å dominere.

– Jeg har jobbet mye med hodet. Ikke være redd, og bare gønne på, forteller Nypan.

1–0: Casper Tengstedt og Rosenborg jubler for den første scoringen på Levermyr.

Rosenborgs 4–2-seier over Jerv i flomlyset på Levermyr stadion, som noterte årsbeste med 3002 tilskuere i søndagens skjebnekamp, gjør at trønderne er sikret minst bronse i Eliteserien.

Samtidig er det klart at Jerv rykker ned.

Bodø/Glimts snuoperasjon mot Viking gjør at bodøværingene er i førersetet med tanke på sølvmedaljen.

– Det er utrolig viktig og et steg på veien. Men vil til topps og vi håper vi klarer å utvikle oss ytterligere. Når vi begynte i januar var det ganske fjernt å tenke på medalje med tanke på jobben som måtte gjøres og nivået vi var på, sier Kjetil Rekdal til VG.

Resultater Eliteserien runde 29 Bodø/Glimt - Viking 5–4 HamKam - Tromsø 1–2 FK Haugesund - Vålerenga 1–1 Jerv - Rosenborg 2–4 Molde - Sandefjord 2–1 Odd - Strømsgodset 5–1 Sarpsborg 08 - Kristiansund 2–2 Aalesund - Lillestrøm 2–1

Det danske Rekdal-funnet Casper Tengstedt (to mål), hans landsmann Victor Jensen og Stefano Vecchia scoret målene i en ikke altfor vanskelig borteseier – til tross for at Jerv tilsynelatende hadde kniven på strupen.

Mikael Ugland banket inn to reduseringer på vakkert og effektivt vis. Jerv fikk stående applaus fra sitt eget publikum, som tar til takke med 19 poeng på 29 kamper – og nedrykk til Obosligaen.

Casper Tengstedt fikk frem applausen for bortesvingen. Han har vært en åpenbaring etter overgangen fra Superliga-klubben Horsens i sommer. 15 mål og syv målgivende, altså 22 målpoeng, på bare 13 kamper er enorme tall.

– At tallene er blitt så gode er selvsagt overraskende. Jeg håper å kunne fortsette på samme vis i fremtiden, selv om det selvsagt ikke er gitt at det skjer, sier Tengstedt til VG etter kamp.